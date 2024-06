Sraz malých nákláďáčků značky Multicar, lidově nazývaných multikára, v Nepomuku na jižním Plzeňsku svedl dohromady několik desítek těchto pracovních strojů.

Sraz malých náklaďáčků značky Multicar v Nepomuku. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Setkání zorganizoval Martin Novák, který tato vozidla sbírá. „Dostal jsem se k tomu tak, že jsem začal sbírat různé staré stroje. Postupně jsem se ale úplně zamiloval do vozítka Multicar. Pravidelně s nimi jezdíme na sraz na Hnačov, ale přišlo mně líto, že je ukážeme jen jednou, dvakrát za rok. Tak jsem si řekl, že připravím sraz,“ vysvětluje organizátor akce.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Autíček dorazilo přes třicet. K vidění ale nebyla pouze vozidla z okolí, přijeli účastníci až z Lovosic. „Kluci jeli po vlastní ose, cesta jim trvala dvanáct hodin, průměrně to jede přes dvacet kilometrů za hodinu,“ usmívá se Novák. „Jsou tady kluci z Aše, z Jindřichova Hradce, ale i místní z okolí,“ doplňuje Martin Novák.

K vidění byly stroje z různých období výroby a v různých modifikacích. „Nejstarší jsou předchůdci multikár Dk3 z roku 1956 a jeho následovník DK4. Ten už se pak vyráběl jako Multicar 21. Stále to mělo stejné řízení bez volantu pomocí přenášení váhy řidiče a ručně ovládanými pákami, jako DK3, ale už to mělo kapotu. To byla šedesátá léta,“ zasvěceně vysvětluje Novák. A vzápětí pokračuje: „Pak následovala jednokabina, to byl vzor M22. Třiadvacíkta nebyla a M24 už se hodně podobá těm, co známe z dětství, to byly multikáry M25, které uklízejí chodníky a k vidění jsou na mnoha místech do dneška. Ty jsou z osmdesátých a devadesátých let,“ uzavírá Novák.

Na tyto pracovní stroje existovala široká řada nástaveb. V Nepomuku byly k vidění třeba multikáry jako autožebřík, plošina, valník či sklápěč.