V atraktivním prostředí zahrady arciděkanství představili chovatelé desítky ovcí a koz různých plemen. Nechyběly ani rarity. „Je tady například mohérová koza, která v naší republice není úplně často k vidění. Je pro ni typická velmi jemná vlna, která se spřádá. Zvířata, která sem jejich chovatel zapůjčil, jsou opravdu špičková,“ sděluje u ohrady se dvěma bílými kozami s vlnitou srstí organizátorka slavností Marie Králiková, místopředsedkyně Svazu chovatelů ovcí a koz pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Marie Králiková představila na výstavě dvojici svých anglonubijských koz. Jednu z nich nakonec porota zvolila šampionkou ve své kategorii. „Jmenuje se Karamel, je to čtyřletá koza z mého chovu. Jsem velmi hrdá na to, že tady získala ocenění, protože je nejenom krásná, ale i z hlediska zdraví a temperamentu je to opravdu báječné zvíře,“ neskrývá radost chovatelka.

Jedno z ocenění získal farmář Radek Říha z Vochova na Plzeňsku, který na výstavě představil nejlepší kolekci ovcí: „Přivezli jsme berana, ovci a dvě jehňata ovce vřesové. Je to nenáročné plemeno s výborným masem původem ze severního Německa, které jejich specifická vlna chrání proti povětrnostním vlivům. S chovem vřesovek jsme s partnerkou začali před osmi lety, v současné době máme 120 kusů."

Ocenění předal chovatelům předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Richard Konrád: „Jsou tady k vidění například masná plemena suffolk a oxford down, z kombinovaných je to například naše národní plemeno valaška a z dojných plemen francouzské lacaune,“ představuje některá z vystavených zvířat.

Velkému zájmu diváků se těšil šampionát střihačů ovcí, výstava drobného zvířectva a také tombola. „Letos máme zajímavé ceny, děti mohou vyhrát třeba nějaké zvířátko. Další součástí programu je Vesnická olympiáda. To je takový sranda mač, který lidi hodně baví,“ dodává Marie Králiková s tím, že soutěžící kutálejí na čas balík sena, přenášejí dvacetikilové pytle s granulemi a další čtyři pytle musí co nejrychleji dopravit do cíle na kolečku. „Rekord je necelých 43 sekund, ale většina lidí to zvládá tak za 50 sekund,“ říká v cíli Andrea Rejšková, která měla na starost časomíru.