„Zřízení městské policie v Nepomuku je zbytečné a drahé. Neřekl bych, že by naše město mělo peněz nazbyt. V posledních dvou letech se šetřilo prakticky na všem. Ale najednou máme dost prostředků na městskou policii,“ myslí si zastupitel Nepomuku Pavel Kroupa a signatář petice za zrušení nepomucké městské policie.„Nepomuk nepovažuji za nebezpečné město. Kriminalita je zde v celorepublikovém srovnání velmi nízká,“ uvádí Kroupa.

Peníze na chod městské policie by raději použil například na zvelebování veřejných prostranství, obnovu historického jádra města či úpravu okolí základní školy.„Jsem přesvědčen, že by se to do zlepšení kvality života v Nepomuku promítlo mnohem, mnohem víc. Celá věc ohledně městské policie byla odhlasována velmi na rychlo, bez předchozí podrobnější diskuze. Zastupitelé neobdrželi před hlasováním žádnou kalkulaci nákladů, přesto většina hlasovala pro. Nevím proč, snad je k tomu vedly dlouhodobé problémy s opilci na náměstí. Ale pochybuji, že strážníci vyřeší to, co nezvládá státní policie,“ říká nepomucký zastupitel.

Městská policie v Nepomuku se má soustředit zejména na snížení drobné kriminality, zajištění bezpečnosti obyvatel a pořádku ve městě. Její provoz vyjde ročně na zhruba dva a půl milionu korun.Starosta Nepomuku odmítl situaci se vznikající peticí komentovat. Je přesvědčen, že městská policie má v Nepomuku svůj smysl. „Pro město bude rozhodně přínosem, přispěje ke snížení drobné kriminality. Kromě toho městská policie získá do správy průjezdový radar, jehož provoz dříve zajišťovala městská policie v Blovicích,“ vysvětluje starosta. Administrací radaru Nepomuk ušetří zhruba 300 tisíc ročně na pokutách.

Službu ve městě dnes zajišťují dva strážníci. Pomáhají řídit dopravu u přechodu pro chodce, řeší špatné parkování nebo odchyt zatoulaných psů. Pokutu ještě žádnou neuložili, působit chtějí zatím preventivně. „Přestupky zatím řešíme domluvou. Občany na ně upozorňujeme a domlouváme jim, aby se jejich jednání už neopakovalo,“ říká Lucie Taušlová, členka nepomucké městské policie. „Případy opilých lidí na náměstí jsme zatím řešit nemuseli. Od doby, kdy ve městě působíme, se tam neukázali. Zimou to určitě nebude, protože v prosinci se tam pohybovali běžně. V tomto případě zapůsobila prevence,“ dodává Taušlová.

Dalšího strážníka by měla mít městská policie v Nepomuku podle starosty do konce března, sloužit jich má zde dohromady pět.