Celá akce se konala ve prospěch Nadačního fondu Mathilda, jenž výtěžek využije pro výcvik vodících psů. A čím byla ještě tato módní přehlídka zvláštní? To už vysvětluje prezidentka Lions Clubu Plzeň Ladies Ivana Loukotová: “Zaměření našeho dámského klubu přímo vybízí k tomu, aby dělal akce pro ženy a módní přehlídku jsme měly v plánu už dlouho. Trochu nám to ale zkomplikoval koronavir. Letos to konečně vyšlo. A navíc jsme se rozhodly, díky dobrým kontaktům Autosalonu Šmucler s Nadačním fondem Mathilda, že přehlídka bude benefiční. Naše členky se pro to okamžitě nadchly a sami se aktivně do akce zapojily bez ohledu na svůj věk a přirozený ostych. Ochotně pak celý večer předváděly módní kolekce společně s mladými modelkami.”