Davídkovy zdravotní potíže výrazně ovlivňují život rodiny. „Již před koronavirovou krizí jsme veškerý čas trávili doma, a tím myslím pouze doma. Davídek psychicky nezvládá autosedačku ani kočárek. Problém mu dělá i teplé zimní oblečení. Vyvolává u něj vztek a pláč, který přechází do hysterického záchvatu a křečí. Cestování k lékařům a na terapie musíme vždy plánovat tak, aby na cestě spal. Jinak není možné kamkoliv vyrazit,“ popsala paní Michaela. Davídek má často křečové stavy, které brání jeho vývoji. Pohybově je na tom špatně, aktuálně jen obtížně zvládne otočení na levý bok. Neustále vyžaduje kontakt a přítomnost rodiče, v opačném případě (stačí několik sekund nevěnování se) opět nastává hysterický pláč, křeče, zvracení. „I z tohoto důvodu nám nejsou prozatím doporučovány rehabilitační pobyty,“ uvedla maminka.

V NOCI SE STŘÍDAJÍ

Davídek od narození navíc velmi špatně spí. V noci se budí po hodině až dvou a usíná pouze na rukou, což někdy trvá i dvě hodiny. Celý proces je pro rodiče nesmírně psychicky i fyzicky náročný. „S manželem se proto střídáme. On má na starosti Davídka do 2 hodin v noci a já od té doby do rána. Většinou ale nespí déle než do čtyř hodin. Přes den se snažíme syna zabavit a rehabilitovat s ním, což je velice náročné,“ dodává paní Michaela.

Většina komplikací, s nimiž se Davídek potýká, je důsledkem obtížného porodu – došlo při něm k uvíznutí hlavičky v porodních cestách a následnému krvácení do mozku. Jeho zdravotní stav vyžaduje kromě pravidelných rehabilitací a terapií také každodenní podávání množství různých léků a vitamínů. Jak Davídek postupně roste a vyvíjí se, léčba prochází obměnami, což má bohužel neblahý vliv na jeho psychiku. S každou změnou přichází zhoršení nespavosti, křečí a hysterických záchvatů. Rodiče však neklesají na mysli a pevně věří v ustálení léčby a následný pozitivní vliv, který by s sebou stabilizace přinesla.

POTŘEBUJÍ POMOC

Rodině v nelehké situaci pomáhají také Dobří andělé. „Stále častěji se stává, že péči o syna nelze zvládnout v jedné osobě. Manžel proto omezil podnikání, pracuje jen šest hodin denně a někdy je nutné, aby zůstal celý den doma. Na návštěvy k lékařům také jezdíme oba. Příspěvky Dobrých andělů nám proto velmi pomáhají, mimo jiné například k zaplacení paní asistentky, která nám bude s Davídkem pomáhat. Vždy jsme se snažili okolí pomáhat, bohužel nyní pomoc nemůžeme dávat, ale naopak ji potřebujeme sami,“ uzavřela paní Michaela.

PENÍZE ROZDĚLÍ

Chcete se stát Dobrým andělem a pomáhat rodinám s podobně těžkým osudem? Je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat libovolnou částkou. "Nadace Dobrý anděl garantuje, že veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám do posledního haléře," potvrdila Zuzana Vítková z Nadace Dobrý anděl.