V pátek 20. ledna byl vyhlášen, dosud nepravomocný, rozsudek ve věci určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Žalobkyně, kterou je sušická zdravotní sestra, se domáhala určení neplatnosti výpovědi pro nadbytečnost, která jí byla dána zaměstnavatelem - Sušickou nemocnicí s. r. o., a to v období covidové krize na podzim 2020. Během řízení trvajícího bezmála dva roky se snažila Sušická nemocnice s. r. o. prokázat důvod výpovědi pro nadbytečnost, a to proto, že žalobkyně byla zaměstnána na pracovní pozici asistentka zdravotního ředitele. „Žalovaná nemocnice argumentovala tím, že pracovní poměr zdravotního ředitele skončil, a proto také byla dána částečná nadbytečnost pro žalobkyni, asistentku ředitele. Soud nicméně tuto argumentaci zcela odmítl. Výpověď pro nadbytečnost označil za neplatnou. Pochybnosti soud měl při zkoumání formálních náležitostí výpovědi i při zkoumání objektivních skutečností, které k výpovědi vedly. Po formální stránce byla výpověď dle soudu nedostatečná co do vymezení výpovědního důvodu, kdy jen ocitovala zákoník práce, ale konkrétněji nevymezila a neoznačila onen důvod nadbytečnosti tak, aby jej nebylo možno následně měnit,“ uvedla zastupitelka Sušice Jitka Kroupová, která se soudu účastnila, a dodala: „Soud dokonce při ústním vyhlášení rozsudku a jeho odůvodnění uvedl, že je absurdní v době covidové krize „vyhodit" zdravotní sestru. Následně soud uvedl, že ačkoli se pozice žalobkyně nazývala „asistentka zdravotního ředitele“, fakticky vykonávala činnosti i další, byla i hlavní sestrou, asistentkou, skladnicí a soud uvedl, že žalobkyně nebyla nadbytečná, ale naopak naprosto nepostradatelná.“