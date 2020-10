Se zvládnutím současné krizové situace v nemocnicích by mohli pomoci i dobrovolníci, kteří se mohou hlásit na řadu výzev. Jedna je na webu kraje, další vyhlásilo město Plzeň ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň nebo holding Nemocnice Plzeňského kraje. Nemocniční personál už přitom posilují studenti středních a vysokých zdravotnických škol.

VEŘEJNOST MÁ ZÁJEM

„U nás pracuje zhruba 100 studentů Lékařské fakulty UK, Fakulty zdravotnických studií nebo VOŠ zdravotnické, ve většině případů jako pomocný zdravotnický personál na odběrovém místě, na triáži pacientů a zároveň i na odděleních a klinikách. Registrujeme už i zájemce z řad veřejnosti – zatím zvažujeme jejich nabídky a naše možnosti,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.

V holdingu Nemocnice Plzeňského kraje se do pomoci už zapojilo 65 studentů. „Jsme za to nesmírně vděčni. Díky nim můžeme nadále zajišťovat veškerý rozsah akutní péče,“ řekl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška s tím, že nejvytíženější je Stodská nemocnice. „V současné době hospitalizuje několik desítek pacientů s covidem a musela úplně omezit plánovanou péči a na dobu nezbytně nutnou i provoz porodnice. V této nemocnici nyní pracuje desítka studentů zdravotnických škol. Rádi uvítáme i další studenty, stejně jako dobrovolníky, kteří mají zdravotnické vzdělání, ale momentálně ho nevykonávají,“ doplnil.

Studenti se do pomoci zapojují, přestože se středoškoláci stále musejí věnovat distanční výuce a studia nejsou zproštěni ani na zdravotnických vysokých školách. „Situace je v tomto odlišná od jara, kdy byly školy úplně zavřeny. Studenti tak mohou do nemocnic jen v době, kdy zrovna výuka neprobíhá, nebo pokud je škola uvolní. V obou případech ale kromě práce v nemocnicích musí paralelně zvládat i učivo,“ poznamenal ještě Kokoška.

POVINNOST KRAJ NECHCE

Studentům vysokých zdravotnických škol může navíc kraj, který pomoc v nemocnicích koordinuje, nařídit pracovní povinnost. „V současné době se připravuje nařízení pracovní povinnosti pro studenty 4. a 5. ročníků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro nemocnici Privamed. V sociální oblasti byly zatím podány dvě žádosti. Prioritně se však snažíme, aby studenti pomáhali dobrovolně či na dohodu, ne na základě nařízení pracovní povinnosti,“ řekla mluvčí krajského úřadu Alena Marešová.

STOVKY STUDENTŮ

Kraj má v databázi zatím 545 studentů vybraných oborů, kteří mohou pracovat ve zdravotnických zařízeních. „Ještě však nejsou započítáni studenti příslušných vysokých škol z celé republiky, kteří mají trvalý pobyt v našem kraji,“ vysvětlila Marešová. V sociálních zařízeních pak může nastoupit dalších 173 studentů.

Po zveřejnění výzvy se do krajské webové databáze zapsalo zatím 18 lidí. „S dobrovolníky, kteří byli v databázi již na jaře, nemůžeme zpravidla počítat, neboť se u nich situace značně změnila,“ doplnila krajská mluvčí.

POMÁHAJÍ I BUDOUCÍ UČITELÉ

Do dobrovolnické činnosti se už zapojili například studenti Fakulty zdravotnických studií v Plzni. „Poté, co nás Krajský úřad Plzeňského kraje požádal o pomoc při zajišťování kompetentních osob na posílení činnosti odběrových míst a činnosti krajské hygienické stanice, jsme vyzvali naše studenty, aby se do činnosti zapojili, a obratem jich zareagovalo několik desítek,“ sdělil děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Studenti tak pracují na odběrových místech a call centrech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Dalších dvacet studentů zareagovalo na výzvu krajských nemocnic a jiní posílili tým zdravotníků Fakultní nemocnice Plzeň.

Na pomoc zdravotníkům vyrazili i budoucí učitelé. Dvanáct studentek a studentů pedagogické fakulty například v pondělí 19. října nastoupilo do Fakultní nemocnice Plzeň, kde pomáhají zajistit výuku pro děti zaměstnanců nemocnice, kteří by jinak museli zůstat s dětmi doma. Dalších dvanáct studentů učitelství je vystřídá v následujícím týdnu a patnáct je připraveno v roli náhradníků.