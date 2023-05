Křižíkovy sady v Plzni se o víkendu proměnily ve vojenské ležení americké armády za druhé světové války. Sady byly jedním z míst, kde se odehrával program v rámci letošních Slavností svobody, které navštívily tisíce lidí.

Slavnosti svobody v Plzni, Křižíkovy sady. | Video: Daniela Loudová

Kempy 16. obrněné divize a 2. pěší divize ukázaly zdravotnickou jednotku, evakuační nemocnici, polní kuchyni, vojenskou historickou techniku, včetně tanku Sherman. Lidé měli velký zájem o dobovou techniku, kterou si prohlíželi, děti si ji mohly i prozkoumat. Mnohé překvapilo, že si vojáci v kempu i vařili, takže byli svědky, jak si chodili pro své příděly a také jak pak vojáci myli nádobí. K vidění byly i další aktivity, aby si lidé měli možnost představit, jak to tehdy v kempech vypadalo. „Je to hodně zajímavé. Nečekal bych, že tady i jedí, myslel jsem, že někam zajdou na oběd. Moc se mi to tady líbí, je tady technika, která není tak úplně k vidění v kolonách, které jezdí v ostatních městech,“ řekl jeden z návštěvníků, Marcel Novotný z Přeštic.

Díky, Ameriko! Poprvé od roku 1990 bez osobní přítomnosti osvoboditelů

Slavnosti svobody jsou jednou z největších akcí v Plzni, a tak se jich účastní nejen tisíce lidí, ale také představitelé Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu, velvyslanectví USA a Belgie, města Plzně a celá řada domácích i zahraničních hostů. „Je bohužel smutnou skutečností, že přímých účastníků II. světové války – veteránů i pamětníků – ubývá. Vloni jsme tady u památníku Díky, Ameriko! vzpomínali na Earla Ingrama, příslušníka 2. pěší divize generála George Pattona, a na stíhacího pilota Mariona Kirkhama, kteří by se letos dožili 100 let. Bývali aktivními účastníky oslav. Náš svět bohužel v březnu opustil i další jejich vrstevník – příslušník československého letectva ve Velké Británii Emil Boček,“ řekl během svého proslovu při vzpomínkovém aktu hejtman Rudolf Špoták a dodal: „My ale na své hrdiny nezapomínáme. Snad více než dříve si uvědomujeme, že odkazem těch, kteří padli, abychom my mohli svobodně žít, je nezapomínat na historická fakta a události včetně jejich důsledků. Měli bychom být v přítomnosti i budoucnosti aktivní a čelit zlu v kterékoli podobě. To poslední, ruskou agresi na Ukrajině, dnes prožíváme autenticky a díky médiím a snaze pomoci válkou postiženým lidem doslova v přímém přenosu. Slova, jako je pomoc a spojenectví, nabyla opět nových rozměrů.“

Českoslovenští vojáci si rozložili kemp v Plzni, k vidění je ošetřovna i pošta

Na slavnosti nepřijeli sice veteráni, ale jejich příbuzní ano, a tak během pietních akcí promluvili i oni. Velké dojetí bylo znát v hlase vnuka generála Pattona, který z pódia promluvil k přítomným jako zástupce příbuzných amerických veteránů. „Cítíme velkou pokoru, když vidíme vaše odhodlání připomenout si Ameriku. Ale je velice důležité, aby každý člověk, ať Čech, Belgičan nebo Američan, chránil a bránil svobodu, která byla vykoupena tak draze během 2. světové války životy položenými při osvobozování Plzně vojáky 16. obrněné divize a 2. pěší divize. Vaše úcta k obětem, službě vlasti a odhodlání jsou pro nás skutečně požehnáním,“ řekl mimo jiné George Patton Waters.

Od roku 1990 se američtí vojáci a belgičtí váleční dobrovolníci tohoto vzpomínkového aktu účastnili. „Dnes již na nás hledí shora. Věnujme vřelou vzpomínku všem, kteří obětovali sebe a své mládí. Nechť jsou pro nás tito mladíci příkladem statečnosti a odhodlání vůči těm, kteří se chtějí dopouštět zla. Buďme navždy svědky jejich odvahy a zachovávejme povinnost této vzpomínky, protože všude ve světě je příliš mnoho konfliktů, kvůli nimž je naše svoboda stále křehká,“ vzkázal ve své zdravici Luc Rensonnet, syn zesnulého velitele 17. střeleckého praporu belgických střelců.

Plzeň žije o víkendu Slavnostmi svobody, zavítali na ně i příbuzní veteránů

Na slavnosti zavítal také americký velvyslanec Bijan Sabet. „Dnes vzdáváme hold také všem statečným mužům a ženám bez ohledu na národnost, kteří odvážně bojovali nebo stále bojují proti útlaku a pronásledování. Naše oslavy jsou pevně zakotveny ve společných hodnotách svobody, otevřenosti, tolerance a důstojnosti pro všechny. Současný pokus dalšího diktátora vnutit svou vůli svobodným lidem v Evropě nesmí uspět. Obě naše země vědí, co je v sázce. O svobodu je potřeba neustále pečovat, je třeba ji chránit a bránit,“ uvedl Sabet.