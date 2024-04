Vítejte u sledování podcastu Deníku Ze západu, dnešním hostem je Michal Sedláček. Pro nás, kteří žijeme v západních Čechách, je světoběžník. Proč světoběžník? Protože jeho profesní kroky vedly na americký kontinent, do Jižní Ameriky, do Ekvádoru a Peru, kde byl v letech 2019 až 2022 velvyslancem.

Někdejší velvyslanec v Peru Michal Sedláček: mafie střílí v Bruselu každý den | Video: Antonín Hříbal

Pokud vím, narodil jste se v Plzni a vaše cesta ze studia bude mířit do Klatov?

Je to tak. Bydlím v Klatovech, máme tam rodinný domek a jsou Velikonoce. Děti už mají prázdniny, takže se chystám strávit tři, čtyři, pět dní v Klatovech, jak dlouho to půjde.

Pět dní volna pro tak zaměstnaného člověka je hodně?

Někdejší velvyslanec v Peru Michal Sedláček: mafie střílí v Bruselu každý denZdroj: Deník/Antonín HříbalJe to hodně volna, ale neznamená to, že bych přestal pracovat. Samozřejmě si vezu spoustu čtení, které chci přes víkend přečíst, a máme docela velkou zahradu. Čeká mě tam hodně jarní práce, stříhání stromků a keřů a dalších věcí, co se na jaře na zahradě dělají. Počítám s tím, že to bude částečně i pracovní víkend.

V Plzni jste se narodil, v Klatovech žijete, pracujete v Praze. Cítíte se být více Plzeňan, Klatovan, Čech nebo Evropan? Jak to vnímáte?

Cítím se být Čech. Trávím hodně času na cestách, ve vlaku. Berounku znám velmi dobře, spojení je spolehlivé, tak mi to nevadí. I přes týden někdy jedu do Klatov, i když pracuji v Praze. Samozřejmě někdy zůstávám v Praze přes víkend, ale víkendy trávím v devadesáti procentech v Klatovech a Plzeň je vždycky to místo, kudy přestupuji. A ještě bych řekl, že na severu Plzně mají moji rodiče letní dům, kde jsme jako děti byli na prázdninách vždycky. Tentokrát jsem nepřijel z Prahy, ale přijel jsem z Kaznějova vlakem.

Pracujete v Praze? Přibližte našim divákům a posluchačům vaši náplň práce. Co vlastně děláte?

Jsem zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí. V současné době mám na starosti oblast reforem Evropské unie, přípravu Evropské rady a další témata spojená s budoucností Evropy nebo otázkami právního státu v Evropě. Máme na ministerstvu oddělení nebo odbor Evropské unie a máme tam i další aktivity, jako je podpora rozšíření EU o další kandidátské země. A mám na starosti i drogovou politiku EU. Nejsem odborník na konzumaci či léčení drogových závislostí, ale věnuji se zejména té části, která se dotýká mezinárodní politiky, boje s mafiemi a boje s organizovaným zločinem.

Další podcasty Deníku Ze západu najdte ZDE>>>

Jak je na tom Evropská unie s drogami, s drogovými kartely a vůbec s tím černým trhem? Jsme na tom dobře v porovnání se světem?

Nejsme na tom dobře. Dlouho se myslelo, že drogy a dovozy drog jsou především záležitostí Spojených států, kde je to také velký problém. Ale země jako Peru, Bolívie a částečně Kolumbie zásobují nejen americký, ale i evropský trh. Vývoz směrem do Evropy prudce roste. Zatímco v Americe se vývoj do jisté míry zastavil, v Evropě trh roste. Obchod je enormní, zisky jsou enormní a situace v některých evropských přístavech, kde se mafie začínají roztahovat, je velmi nebezpečná. V Bruselu zaznamenáváme každý týden nějakou střelbu, kdy se mafiáni mezi sebou bojují o teritoria. Je to vážný problém. Máme odhodlání s tím něco dělat. Ale vyžaduje to absolutní zapojení. Je to síť narkomanů lidí a vyžaduje stejně tak síť lidí odhodlaných s tím něco udělat. Ať už tajné služby, policie, soudci, prokurátoři, nebo jsou případy, kdy jsou investigativní novináři zavražděni. Není to jednoduché, ale jako dobrý. I ČR je drogami z Jižní Ameriky zasažena.

Není to boj s větrnými mlýny? Ty špičky drogových kartelů jsou kolikrát prorostlé až do vrcholové politiky. Jak to vnímáte?

Máme vládu práva a máme zákony. To je ten největší bič. Nemyslím si, že by v Evropě docházelo k nějakému prorůstání do nejvyšších pater politiky. Největší vliv mají mexické kartely a tam je ten největší problém. Mexická vláda by mohla mnohem víc nasadit do boje s mafiemi. V Ekvádoru dochází k největším střetům mezi různými vlivnými skupinami, které jsou navázány na mexické kartely. V Evropě začínají mafie způsobovat problémy a my se jim musíme čelit. Ale rozhodně si nemyslím, že je to boj s větrnými mlýny. Naopak, je to nesmírně důležitá věc. Jinak se může stát, že tady pak začnou dominovat, což bychom určitě nechtěli.

Poslechněte si celý podcast Deníku ze Západu…