V březnu 2020 tam například havaroval 73letý senior, který nepřizpůsobil rychlost jízdy, v zatáčce dostal smyk a vozidlo se převrátilo na bok. Muž tehdy skončil se středně těžkým zraněním v nemocnici. Právě nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky je nejčastější příčinou nehod v tomto úseku.

Úprava silnice

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová už dříve informovala, že na úseku mezi Losinou a Chválenicemi se nachází mnoho zatáček a policie spolupracuje se správcem silnice, Ředitelstvím silnic a dálnic, na úpravě komunikace.

Dvě stovky mrtvých a mnoho zraněných. Bolevec vzpomíná na nejhorší katasstrofu

Jako nebezpečný úsek s častými nehodami vyhodnotila ČAP rovněž část silnice I/20 za obcí Prádlo ve směru na Nepomuk. Za poslední dva roky se tam odehrálo 11 nehod se čtyřmi zraněnými. Nejčastějším důvodem kolizí byla i tam vysoká rychlost a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. V březnu 2020 ráno tam vyjížděli záchranáři k vážné nehodě tří osobních aut. Při neštěstí utrpěli čtyři lidé těžká zranění. „Řidič renaultu ročník 1956 jel od Prádla na Nepomuk. V pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost a přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím BMW, které řídil muž ročník 1992. V renaultu cestovalo pět lidí, z nichž čtyři jsou zranění,“ uvedla tehdejší mluvčí policie Ivana Jelínková.

K nehodám podle dopravních expertů přispívá neukázněnost a agresivita řidičů a experti apelují na šoféry, aby byli pozorní. „Musejí předvídat a dodržovat pravidla silničního provozu. Základním problémem například je, že řidiči neblikají. Nedají znamení, když odbočují, přejíždějí z pruhu do pruhu, nebo když objíždějí překážku, cyklistu. Což způsobuje mnoho nehod,“ vyjmenovala už dříve dopravní expertka Václava Ircingová ze společnosti BESIP. V zimním období by řidiči měli podle ní dbát na to, aby svítili a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám. Stále častější jsou také srážky se zvěří. „V tomto případě je nutné intenzivně brzdit, aby byl náraz co nejmenší.“

Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají