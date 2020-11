V Plzeňském kraji se nachází nejvíce hospod a restaurací, které se rozhodly vytrvat a prodávat čepované pivo a jídlo s sebou z okének. Celkem v regionu funguje 14 procent hospod, což je podle dat Plzeňského Prazdroje nejvíce ze všech regionů (celorepublikový průměr je 11 procent). Nejvíce okének se pak nachází v samotné Plzni.

Hospody, které fungují přes okénko, prodají dnes zhruba polovinu piv, co před rokem za běžného provozu. Prodej z okének jim tak může zajistit alespoň část tržeb. „Situace je složitá pro všechny hospody a restaurace. My se ale radujeme z každého otevřeného okénka. A je vidět, že hospodští na Plzeňsku mají k pivu silné pouto, umí se o něj starat a chtějí ho nabízet svým štamgastům alespoň s sebou. To je skvělá zpráva a my je v tom maximálně podporujeme. Máme ale i velké pochopení pro ty, pro které prodávat jídlo a pivo s sebou z nějakého důvodu není možné. Proto jsme se rozhodli, že stejně jako na jaře vyměníme hospodám pivo, které jim během nuceného zavření projde, zdarma za čerstvé,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Pro čepované pivo si mohou dnes lidé zajít například do restaurace Plzeňka v centru Plzně. „Prodej piva v pet lahvích u nás docela dobře funguje. V tuto chvíli, kdy na hospodské padla bída, je to samozřejmě příjemnější než nic. Tržby jsou ale stejně velmi slabé. Bez dlouhodobější pomoci od státu nejde tenhle byznys dělat,“ míní Luboš Kastner, spolumajitel sítě restaurací Hospodska, která v Plzni dále provozuje například Kozlovnu na Doubravce nebo Sokolovnu v Bolevci. "Pivo je v hospodě nejméně výdělečný produkt. Mohlo by se zdát, že je to opačně, ale na pivu je bohužel nejmenší marže - zhruba o třetinu menší, než je na jídle. Takže pivo nám v podstatě jen pomáhá zaplatit účty," dodává Kastner.