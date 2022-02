Podíl uživatelů internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let byl 70,7 % v roce 2020, přičemž před pěti roky užívalo internet v mobilu necelé dvě pětiny těchto uživatelů. Jednalo se o druhý nejvyšší podíl v mezikrajském porovnání.

Bolevcem bude jezdit "tichá tramvaj". Koleje dostanou pryžové tlumiče

Zajímavé jsou také výsledky nakupování na internetu. V Plzeňském kraji nakupovalo 63,7 % obyvatel ve věku 16 a více let v roce 2020, nejčastěji nakupovali obyvatelé ve věku 16–34 let (89,0 %), ve věku 35–54 let to bylo 76,0 % nakupujících.

V roce 2020 využívalo internetové bankovnictví 64,8 % obyvatel ve věku 16 a více let, za posledních 5 let vzrostl počet uživatelů internetového bankovnictví o 17,3 procentních bodů.

K sociálním sítím bylo v roce 2020 připojeno 53,8 % uživatelů ve věku 16 a více let, což je o 14,6 procentních bodů více než v roce 2011. Z toho nejčastějšími uživateli byli obyvatelé ve věku 16–34 let (94,2 %).