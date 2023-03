Nejrizikovějším místem v Plzeňském kraji je pro mladé řidiče úsek silnice E49 poblíž Nepomuku u odbočky na Klášter. Vyplývá to z analýzy Portálu nehod.

Střet osobního auta s kamionem na silnici I/20 u odbočky na Klášter (24. 8. 2022). | Foto: HZS PK

„Za poslední dva roky se zde stalo pět nehod mladých řidičů ve věku 18-31 let. Hlavní příčinou nehod byla nepřiměřená rychlost. Mírná zatáčka u odbočky na Klášter navazuje na dlouhé rovné úseky – především ze směru od Měcholup. Navíc vozovka z tohoto směru zde mírně klesá. To vše hraje patrně roli, proč mladí jedou vyšší rychlostí, než by to obezřetná jízda vyžadovala,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Křižovatka smrti u Nepomuku se dočká opravy. V plánu je příští rok

Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost je dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod – tedy těch, které končí smrtí (40 %). A bohužel velmi často nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky a dopravní situaci právě mladí řidiči. „Přidat plyn“ je láká více než jejich starší, vyježděné kolegy. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky a i vyšší škody. Potvrzují to jednoznačně data Portálu nehod.