Slavností pro děti byl do provozu uveden revitalizovaný vnitroblok v Krašovské ulici. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

/FOTOGALERIE/ Slavností pro děti byl do provozu uveden revitalizovaný vnitroblok v Krašovské ulici na největším plzeňském sídlišti Košutka. V prostoru byla obnovena zeleň, doplněna o síť cest, vysazené stromy, herní prvky a sportoviště s umělým povrchem.

