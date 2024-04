Akrobacie unikátního vrtulníku Bo – 105, popírající zákony fyziky, americký druhoválečný stíhač North American P-51D, legendární francouzské cvičné letadlo Fouga CM 170 Magister, akrobatická show Petra Šonky nebo už tradiční přelet armádních letounů Jas -39 Gripen. To je jen zlomek toho, co nabídne největší letecká show na západ od Prahy Den ve vzduchu. Ten se letos uskuteční na letišti v Plasích ve dnech 27. a 28. dubna.

Den ve vzduchu se letos na letišti v Plasích uskuteční ve dnech 27. a 28. dubna. | Video: Deník/Pavel Bouda

„V programu se objeví i něco, co nemá v České republice obdoby. Elegantní show pilota Romana Šlapáčka při ukázce kluzáku Schleicher ASK-21 doplní saxofonistka KJ Sax, která bude hrát živě přímo před zraky diváků. A ti si tak užijí podívanou, kterou nikdo na našem území ještě na leteckých show nenabídl,“ říká manažer akce Jiří Pěč.

Návštěvníci se mimo jiné mohou těšit i na akrobatickou ukázku a letecké umění pilotů záchranného vrtulníku Armády České republiky.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Předvedeme vyšší techniku pilotáže, především záchranu osob pomocí podvěsového lana, jejich zdvihání a spouštění jeřábem, slaňování a manévry, které většinou vrtulníky neprovádějí. Prostě ukážeme všechny možnosti tohoto vrtulníku,“ říká pilot záchranného vrtulníku PZL W-3A Sokol major Antonín Petrů.

Brány areálu se v Plasích otevírají už úderem 9. hodiny a na návštěvníky bude čekat doprovodný program s živou kapelou, provazochodci ze Slack show nebo výstavou armádní techniky. Začátek hlavního programu obstará v oba dva dny průlet gripenů v 13.30 hodin a letecké ukázky budou následovat v rychlém sledu až do 16.30, kdy vždy celá akce končí.

Pro návštěvníky, kteří se na letiště v Plasích vydají autem, budou opět připravená velkokapacitní parkoviště přímo u areálu a trasa bude značená z hlavního tahu I/27. „Parkoviště jsou placená, na rozdíl od ploch ve městě. Pokud se návštěvníci chtějí vyhnout komplikacím a kolonám především při odjezdu, doporučuji jim využít označené parkovací plochy přímo v Plasích. A nebo využít zajištěnou autobusovou dopravu či vlakové spojení,“ radí předseda Aeroklubu Plasy Vladimír Dlouhý.

Doprava autobusy, které budou z Plzně odjíždět v půlhodinových intervalech z konečné tramvaje číslo 1 v Plzni-Bolevci, bude opět bezplatná, a na trase budou stavět na několika zastávkách. Stejně bude zajištěna i doprava z letiště zpět do Plzně.

Vstupenky budou v prodeji přímo na místě a jejich cena zůstává stejná jako v loňském roce. Dospělý zaplatí za klasickou vstupenku 300 korun a dítě od 7 do 12 let 100 korun, do Zlaté zóny pak bude dospělého stát vstupenka 1100 korun a dítě 600 korun.

Každoročně navštíví Den ve vzduchu kolem 20 tisíc návštěvníků. Více informací k letošnímu ročníku najdete na www.denvevzduchu.cz.