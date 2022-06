Vítěz PUMB Ondřej Rozsypal.Zdroj: Foto: Plzeňský Prazdroj

Dvacet finalistů z celé České republiky se utkalo tento týden o titul Pilsner Urquell Master Bartender v prostorách plzeňského pivovaru. Soutěžící měli za úkol nejen předvést své mistrovství a dokonale načepovat zlatý ležák, ale také prokázat špičkové znalosti o pivu, jeho výrobě a historii a ukázat své komunikační dovednosti, které jsou pro výčepní nezbytné. Prvenství získal Ondřej Rozsypal z restaurace Šenk Lékárna v Plzni, který se kromě trofeje a speciální kožené zástěry Pilsner Urquell Master Bartender 2022 může těšit z finanční odměny ve výši 1842 EUR.

Mňága a Žďorp vyprodala plzeňský Zach´s Pub. Frontman to na podiu pořádně rozjel

„Ocenění je pro mě velká pocta, moc si ho vážím. Rád bych také poděkoval svým kolegům ze společnosti "Hospodská" za úžasnou podporu, bez nich by to nešlo! Do budoucna mám v plánu pokračovat v další propagaci české pivní kultury, chci se ještě více zapojit do šíření povědomí o správném čepování piva i péči o něj. Věřím, že mi k tomu titul pomůže,“ říká Rozsypal.

V letošním roce se o titul Pilsner Urquell Master Bartender ucházelo celkem 225 výčepních, čtvrtinu z nich tvořily ženy. První kolo soutěže v podobě on-line vědomostního testu přilákalo nové tváře – více než 90 % přihlášených se souboje účastnilo poprvé, nově se zapojilo také 75 % provozoven. „Je vidět, že hospod a restaurací, kde skvěle pečují o pivo, přibývá a jejich kvalita se zlepšuje. A ty nejlepší pak vysílají své zástupce, aby se utkali o titul Pilsner Urquell Master Bartender,“ uvádí emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje a předseda odborné poroty Václav Berka.