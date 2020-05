Než se znovu otevřou hospody, přijali nabídku Plzeňského Prazdroje, aby šli pomoc s pracemi na chmelnice, kde kvůli koronavirové krizi scházejí sezónní zaměstnanci. A aby měli co na podzim čepovat, pomohou teď se zapichováním drátků, po kterých se chmel pne.

„Práce na chmelnicích začínají obvykle začátkem dubna. Na kvalitní růst chmele má velký vliv jarní řez, který slouží k tomu, aby se rostlina omladila. Rostliny se seřezávají do hloubky 5-10 cm podle stáří rostliny. Na tuto práci navazuje zavěšování drátků, tzv. chmelovodičů, které se zavěšují z plošin, což obstarávají naši zaměstnanci. Velké množství brigádníků pak potřebujeme na zapichování chmelovodičů k jednotlivým rostlinám, a právě na tyto práce obvykle najímáme brigádníky ze zahraničí. Vlivem nouzového stavu kvůli šíření koronaviru jsme letos sháněli pracovníky v Česku,“ říká za Chmelex Hořesedly Rudolf Balvín.

Když se o tom dozvěděl Václav Berka, emeritní vrchní sládek Prazdroje, věděl, jak by to šlo vyřešit. „Výčepní mě napadli hned. Jsou to chlapi, kteří se práce nebojí a teď mají navíc nucené volno. K chmelu mají vztah a chmelová brigáda je pro ně příležitostí, jak přispět k tomu, aby se letos vypěstovalo dostatek chmele pro plzeňské pivo. A pro výčepní to bude dvojnásobná radost, když svým hostům načepují, co si sami vypěstovali,“ říká Václav Berka.

„Hospody jsou pořád zavřené, chybí mi štamgasti i kolegové. Když se objevila možnost vyjet společně s dalšími výčepními na chmel, neváhal jsem a brigádu jsem hned vzal,“ říká Miroslav Nekolný, známý též jako Pantáta výčepní, loňský finalista soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, a výčepní pražské restaurace Červený jelen. Pro chmelnici se rozhodl proto, že – byť zprostředkovaně – zůstane stále u piva. „Chmel je koření piva a jsem rád, že můžu napomoct tomu, aby toho koření bylo i letos dost a my tak měli na podzim co čepovat našim štamgastům,“ dodává Miroslav Nekolný.

V Hořesedlech stráví většina výčepních zhruba dva týdny v závislosti na aktuální situaci, u chmelnice během té doby i bydlí. „Peníze nejsou úplně na prvním místě, byť možnost si teď přivydělat je fajn. Od počátku jsem chtěl jít někam, kde je to spjaté s oborem, takže když se naskytla možnost jet na chmel a pomoci pivu, tak jsem neváhal,“ doplňuje další brigádník a finalista soutěže Pilsner Urquell Master Bartender Ondřej Rozsypal, který čepuje v plzeňské hospodě Lékárna.

Farma Chmelex Hořesedly patří do skupiny TOP HOP Group, která pěstuje chmel na cca 550 hektarech. „Je nám velkou ctí, že jsme dlouhodobým dodavatelem žateckého poloraného červeňáku pro Plzeňský Prazdroj. A jsme moc rádi, že nám výčepní přijeli pomoct. Mají tak možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, kolik náročné ruční práce je zapotřebí, aby se každý rok chmel urodil,“ dodává za TOP HOP Monika Boublíková.