„Jsme spotřebitelskou degustační společností, lahvové ležáky degustujeme už 12. rokem. Kvůli covidu jsme však až nyní mohli vyhlásit výsledky za loňský 11. ročník,“ řekl za První pivní extraligu Ladislav Jakl, který byl v minulosti poradcem prezidenta Václava Klause. Piva testují porotci klasicky poté, co je jako běžní spotřebitelé zakoupí v obchodech. „Jsme tedy závislí na tom, co je na krámě. Vždy testujeme zhruba 55 vzorků ležáků,“ uvedl dále Jakl.

Celkem osm porotců se minulý rok shodlo na tom, že 11. ročník byl velmi vyrovnaný, o čemž svědčí i minimální bodové rozdíly mezi jednotlivými místy. „Vyhrát ročník První pivní extraligy není jen tak. Jde o to dělat skvělé pivo v průběhu celého roku a také ho všude ve stejné kvalitě dodávat, a to až na zákazníkův stůl. Plzeňský Prazdroj na tuto metu za 10 let nedosáhl z různých důvodů. V 11. ročníku Prazdroj přesvědčivě zvítězil v konkurenci všech českých průmyslových ležáků, které je možné v obchodních sítích v Česku nakoupit,“ dodal Jakl s tím, že jelikož jde o nákupy piv v klasických supermarketech, pivo tedy nutně nese známky toho, jak se s ním zachází při transportu, skladování nebo prodeji.

„Hodnotíme tedy to, jak k němu přijde běžný zákazník. Proto je také tato soutěž spravedlivá,“ uzavřel.