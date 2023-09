Pokud na ploše letiště Líně opravdu vznikne továrna na baterie do aut tzv. gigafactory, znamenalo by to přemístění základny letecké záchranné služby (LZS) na jiné místo. Stále však není jasné, kam by se záchranka provozovaná Armádou České republiky měla stěhovat. V některých médiích se nedávno objevily zprávy o tom, že by vůbec nemusela zůstat v Plzeňském kraji. Pro město Plzeň i Plzeňský kraj je to však nepřijatelná varianta.

„Navrhli jsme proto sami pět vhodných lokalit pro zachování LZS v Plzeňském kraji, z toho dvě jsou přímo ve vlastnictví města, a předložili je zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany,“ říká primátor města Plzně Roman Zarzycký s tím, že zatím nechce blíže jednotlivé lokality specifikovat. Podle zjištění Deníku by se mohlo jednat například o oblast u Chotěšova, o které se zmiňoval při nedávné návštěvě Dobřan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jako o náhradní ploše za zrušené letiště v Líních. Ještě před několika dny byla ve hře i varianta, že by se LZS přesunula do Karlových Varů. To však odmítl náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko. „Je pro nás naprostá priorita, aby letecká záchranná služba AČR v Plzeňském kraji fungovala čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu,“ uvedl.

Rozhodnutí o konečné lokalitě by mělo zaznít podle primátora Zarzyckého do konce září. „Čekáme na dohodu oněch tří ministerstev, zda akceptují naši nabídku. Je pro nás naprosto zásadní, aby sídlo LZS bylo v doletovém perimetru maximálně deset až patnáct kilometrů od Plzně, kde máme jediné traumacentrum v západních Čechách,“ uvedl primátor.

Pokud by k dohodě ministerstev nedošlo, je možná i varianta setrvání LZS na stávajícím místě. To na přímý dotaz primátora Zarzyckého nevyloučil ředitel Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy Zdeněk Jelínek. Z bezpečnostních důvodů je ale tato možnost málo pravděpodobná. Naopak v případě dohody by pak město o vybraném území jednalo pravděpodobně na svém listopadovém nebo prosincovém zastupitelstvu.

Pro město Plzeň a jeho další postup v záležitosti záchrany LZS v Plzeňském kraji zůstávají klíčové tři zásadní informace. Tou první je strategické rozhodnutí Volkswagenu, zda investuje do výstavby gigafactory na letišti v Líních, dále vyjádření ministryně obrany ČR Jany Černochové, zda je pro armádu ČR letiště Líně strategické a za třetí výše uvedená očekávaná odpověď tří dotčených ministerstev.

Vláda České republiky považuje stavbu gigafactory za klíčový projekt pro tuzemský automobilový průmysl a investici za přibližně 120 miliard korun prosazuje.