Nejen pivo. Turisty mají lákat i dosud neobjevené skvosty

Na cyklostezky, pěší turistiku, pivovar, industriální památky nebo šumavské hrady chce vedení Plzeňského kraje ve spolupráci s agenturou CzechTourism nalákat turisty do regionu. Cílem společné práce obou institucí je v Plzni udržet zahraniční hosty více dní. Ti by pak dovolenou trávili nejen v Plzni, ale vyjeli by také do ostatních koutů kraje a podpořili tak zdejší ekonomiku.

Plzeňský Prazdroj | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz