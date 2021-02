Devadesátiletá Plzeňanka Markéta Šteifová ani chvíli nezapochybovala, zda se nechat očkovat proti onemocnění covid-19. Do Fakultní nemocnice Plzeň se pro první dávku vakcíny vypravila spolu s manželem hned v prvních dnech očkování.

„Pro mě je očkování teď jedinou možností, jak si udržet zdraví a sílu do dalšího života. Pomůže nám k návratu do normálu. Doufám, že ubude i těch, kteří jsou proti očkování. S manželem jsme se nechávali očkovat i proti běžné chřipce, vždycky se nám to vyplatilo. Jsme rádi, že se objevilo nějaké světýlko na konci tunelu,“ uvedla Šteifová. Po očkování se nejvíce těšila na setkání s rodinou. „Rodinu postrádáme. Byli jsme v kontaktu po telefonech, ale těmi si lidé jen předávají sdělení, nevedou spolu hovory,“ dodala.

Manželé Šteifovi se stali tvářemi nové „proočkovací“ kampaně města Plzně, která má podpořit občany při rozhodování nechat se očkovat.

VAKCÍNA JE BEZPEČNÁ, ŘÍKÁ PRIMÁŘKA INFEKČNÍ KLINIKY

Primářka Jana Váchalová.Zdroj: MMPLékařka Jana Váchalová je primářkou Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Právě na tuto kliniku se dostávají od loňského jara závažné případy nemoci covid-19. „Staří lidé jsou opravdu ohroženi nejtěžším průběhem a často bohužel na onemocnění doplatí i životem. Podle mého názoru je proto navržená strategie očkování v České republice v pořádku, očkování může seniory zachránit. Tím, že se sníží počet covid pozitivních pacientů, kteří potřebují hospitalizaci, pomůže to odlehčit nemocnicím, které jsou v současné době velmi přetížené,“ míní Váchalová. "Většina seniorů žila v době, kdy se vyskytovala velmi nebezpečná infekční onemocnění, která zabíjela. Příkladem mohou být pravé neštovice. Všichni víme, že očkováním se podařilo toto onemocnění zcela vymýtit. Proto si myslím, že právě senioři by s vakcinací a vůbec s přesvědčením nechat se očkovat neměli mít problém. Vakcína je opravdu bezpečná, podle mého názoru velmi povedená, na podobné bázi jsme si přáli mít vakcínu již dlouhou dobu. Nyní je k dispozici, z čehož máme opravdu velkou radost. Věříme, že to pomůže," dodává.

V Plzeňském kraji bylo zatím vyočkováno 25 965 dávek. Druhou dávku dostalo 10 725 osob. Na příští týden je připraveno doočkování druhou dávko pro 1 750 osob, pro první dávku je připraveno 5 325 dávek. Očkování první dávkou bude pokračovat ve skupině 80+ a doočkování zdravotníků. Připraveni zapojit se do očkování jsou také praktičtí lékaři, v kraji zhruba dvě stovky, každý z nich může denně naočkovat 10 až 15 pacientů.