Evakuace divadla probíhala už při příjezdu hasičů, na místě zasahovaly profesionálové ze stanic Košutka a Plzeň-Střed a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. „Při našem příjezdu již probíhala samovolně evakuace zhruba 600 osob. Průzkum zjistil, že se nejednalo o požár, ale o sepnutí čidla EPS. To bylo způsobeno použitím pyroefektů na scéně. Škoda je tedy z našeho pohledu nulová. Zasah byl ukončen hodinu po vyhlášení poplachu," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Příčinou vyhlášení poplachu mohly být podle serveru krimi-plzen.cz dva barely s ohněm, které se na jevišti během tohoto představení objevují. Protipožární systém to tentokrát zřejmě vyhodnotil jako požár. „Fakt nevíme co se stalo, už jsme to s těmi efekty několikrát dělali a vždy v pořádku. Dnes ale muselo být něco jinak, asi víc plamenů nebo kouře, nevím přesně a nechápu to," řekl serveru jeden ze zaměstnanců.

Páteční případ podle Poncara ukázal, že bezpečnostní prvky Nového divadla jsou funkční a nastavené na takovou citlivost, že je bezpečnost diváků a personálu zajištěna na vysoké úrovni. „To, že čidlo seplo tentokrát, ačkoliv se představení bez incidentu hrálo již dříve, může být ovlivněno mnoha faktory. Třeba prouděním vzduchu, změnou použitých materiálů při přípravě efektu atd. Ke stejné situaci může dojít i v případě, kdy čidlo vykáže nějakou závadu a vyhlásí požární poplach. Takové případy řešíme relativně často v objektech, které jsou systémy EPS vybaveny," doplnil.

Divákům, kteří představení navštívili, slíbilo divadlo kompenzaci.