Bourbonky, stolístky i růže z Texasu. V zámecké zahradě v Nebílovech na jižním Plzeňsku vykvetlo 120 odrůd růží. Návštěvníci obdivují například historické odrůdy s květy podobnými pivoňkám v barvách od bílé až po tmavě fialovou, které si svou vůní nezadají s luxusními parfémy. Voňavé výsadby příchozím přibližují, jak mohla vypadat zámecká zahrada na přelomu 18. a 19. století.

Právě konec června je obdobím, kdy mohou lidé obdivovat kvetoucí růže v plné kráse. Takzvané staré nebo historické druhy většinou kvetou jen jednou do roka. Období květu přitom trvá pouhé dva týdny. „Na návštěvníky čeká zhruba 350 keřů historických a anglických růží a také čajohybridů. K těm, které kvetou jednou ročně, patří bourbonky, noissetky, stolístky a další vypěstované zejména francouzskými šlechtiteli do poloviny 19. století. Oproti tomu anglické růže kvetou opakovaně,“ vysvětluje kastelán Milan Fiala s tím, že právě v těchto dnech je na kvetoucí zahradu nejkrásnější pohled.

V zámecké zahradě nechybějí ani rarity. Jednou z nich je podle Milana Fialy Rosa Viridiflora, která nemá typický květ. „Je to čínská růže pouze s nenápadným zeleným kvítkem,“ ukazuje kastelán na nenápadný keřík.

Letošní novinkou je růžový záhon podél plotu za jezírkem. „Keře teď mají zhruba metr, ale dorostou do výšky až metr osmdesát. Je mezi nimi i žlutá růže Harrison´s Yellow, která už brzy rozkvete. Je vlastně jediná tady v expozici, která pochází ze Spojených států. Kdo zná Matuškovu písničku Růže z Texasu, tak to je ona,“ usmívá se kastelán.

Část květin roste na místě bývalé skládky. „V době baroka se tady nacházela vodní plocha, která byla později zavezena skládkou. Před několika lety jsme odtud odvezli asi tři sta nákladních aut materiálu. Ale pod námi je stále vrstva suti. Růže potřebují hodně vzduchu ke kořenům a díky tomu, že je tam navážka se spoustou dutin, mohou si tam pustit kořeny a pak tu takhle bují. Navíc se z toho uvolňují různé živiny. Stačí je jen na jaře přihnojit a přidat kompost. Chemicky je neošetřujeme. Kromě toho musí kolem růží proudit vzduch. Pak jim nevadí ani vlhko a jsou odolné vůči houbovým chorobám,“ prozrazuje kastelán tajemství bujného vzrůstu růžových keřů.

Na zámeckém nádvoří mohou lidé obdivovat růže také v terakotových nádobách. Další ozdobné květníky z pálené hlíny chce kastelán umístit do připravované barokní zahrady. „Kvůli nespolehlivosti stavební firmy se práce zpozdily zhruba o rok. Národní památkový ústav připravuje výběrové řízení na nového zhotovitele. Předpokládám, že začátkem léta příštího roku bude hotovo,“ dodává Milan Fiala a připomíná, že do budoucna ozdobí zámeckou zahradu oranžérie: „Bude to jednoduchá vzdušná dřevostavba se skleněnými stěnami s optimálním prostředím pro rostliny, které je třeba zazimovat. V létě tam můžeme pořádat třeba koncerty, literární večery, výstavy květin nebo výtvarného umění.“ Návštěvníci zahrady mohou v současné době sledovat průběh rekonstrukce štítů renesanční sýpky, která slouží jako hospodářské zázemí zámku.