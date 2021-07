Podle vedoucí sadů Jany Zikmundové si mohou lidé sami třešně nasbírat za 50 korun za kilo. „Cena šla oproti loňskému roku dolů, protože letos je jich hodně. A velkoobchody požadovaly, aby průměry třešní odpovídaly kalibru, který nám určí," řekla Zikmundová. Do velkoobchodů proto letos nedodaly ani kilogram. „Některé obchodní řetězce mají nařízeno brát z Rakouska nebo Turecka a české ovoce nikdo nechce. Do Česka se pořád tahá ovoce z ciziny. Ale když je tady české, tak ať se přece prodá nejdřív to místní," vysvětlila dále sadařka.

Do Česka se podle ní vozí třešně z Turecka s průměrem 22 milimetrů. „A my tady českou třešni nejsme schopni prodat, protože velkoobchody namítnou, že našly dvě menší a jednu špatnou a hodí nás přes palubu," uvedla Zikmundová, podle které velkoobchody po sadech požadují průměr 28 milimetrů. Výkupní ceny se liší, pohybují se kolem 65 korun za kilogram. „Řekli jsme si proto, že se nebudeme trápit, a ať si je lidé u nás otrhají. Jsou nadšení a děkují nám, že je vůbec do sadu pustíme," řekla. Pro nebílovské sady je cena 50 korun za samosběr přijatelná. Nemusí platit brigádníky, jen pokladní. Samosběr bude v sadech možný do konce tohoto týdne a zřejmě i příští týden. „Záleží na počasí. Ve všední dny mohou lidé přijet od 9 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin a v neděli od 14 do 18 hodin," dodala sadařka. Zájemci mohou zavolat přímo vedoucí sadů na číslo 737 260 025.

Třešní je v Nebílovech stále ještě dost, zhruba osm řad. Ze dvora je Zikmundová prodává za 99 korun za kilo.