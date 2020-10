Ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni je v současnosti hospitalizováno na 73 covid pozitivních pacientů. „Z toho 18 je na jednotce intenzivní péče (JIP), 9 pacientů je napojeno na umělou plicní ventilaci,“ sdělila mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová s tím, že celková kapacita pro covidové pacienty byla k úterku 80 standardních lůžek a 21 lůžek JIP.

Levorová navíc sdělila, že kvůli vysokému počtu nakažených dochází k určitému útlumu plánovaných zákroků, nemocnice zajišťuje personálními přesuny stabilitu na pracovištích a plánuje tento týden rozšířit lůžka pro covid pacienty na 100 standardních a 25 JIP. „V případě potřeby máme stále prostor pro navyšování kapacit,“ dodala.

V nemocnicích Plzeňského kraje je aktuálně hospitalizováno 33 pacientů s covidem, jeden pacient má komplikovaný průběh a je připojený na umělou plicní ventilaci na JIP. „Současné množství covidových pacientů nás zatím významně nezahlcuje. V každé z těch čtyř nemocnic máme připravenou jednu lůžkovou stanici, kde jsou zatím pokoje připraveny jako jednolůžkové a celková kapacita je v této podobě zhruba 40 lůžek. Pokud by se naplnila, pak bychom pokoje začali používat jako dvoulůžkové a kapacitu tím znásobili. To je řeč o standardních lůžkách a kromě nich máme průběžně k dispozici pět až 10 lůžek intenzivní péče, popřípadě dokážeme některá standardní lůžka dovybavit plicními ventilátory nebo dalšími přístroji na podporu životních funkcí.,“ popsal mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

NAKAŽENÝ PERSONÁL

V současné době je ze zhru-ba 1550 zaměstnanců krajských nemocnic nakaženo 20. „I když to číslo je relativně malé, tak bohužel pět z těchto zdravotníků připadá na jedno jediné pracoviště a tím jsou operační sály Rokycanské nemocnice. Z tohoto důvodu jsme museli v Rokycanech od pátku zatím do 22. října pozastavit akutní i plánovanou operativu. Je to ale nyní jediné omezení péče,“ uzavřel Kokoška.

Vedení kraje zároveň také jedná o přeshraniční zdravotnické pomoci. „V pondělí jsme měli mít videokonferenci, ale kvůli nárůstu nakažených v Bavorsku byla zrušena. Doufám, že v jednání budeme pokračovat v nejbližších dnech,“ řekl náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Vedení kraje rovněž reagovalo na rozhodnutí vlády o uzavření škol a pro děti členů integrovaného záchranného systému vyčlenilo 25 škol v celém kraji.