„Já jsem tu byla už v osm, ale nečekala jsem, že tu budou mít až od deseti. Chodívala jsem na poštu V Bezovce, tam otvírali dřív,“ říká dvaasedmdesátiletá Jiřina z Plzně. Přidává se i vedle stojící čtyřicetiletý Josef z Dobřan: „Taky jsem si myslel, že rozšíří otevírací dobu, aby zvládali ten nápor. Máme tady kousek odtud kancelář a hodilo by se nám, kdyby se tu otvíralo každý den ve stejný čas, nejlépe v osm ráno.“

Pobočka České pošty na Klatovské zatím otvírá v osm hodin jen v některých dnech. Pondělky a středy mají posunutou otevírací dobu na desátou hodinu. I zavírací doba se podle jednotlivých dnů liší.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Myslím, že to během prázdninových měsíců zvládneme. Ale co se týče normálního provozu od září, tak ten nápor lidí asi nebudeme schopni kapacitně odbavit. Abychom vyšli klientům vstříc, potřebovali bychom otvírat každé ráno už od osmi a odpoledne třeba zavírat v 18 hodin nebo v 18.30. To v tuto chvíli nejsme schopni personálně zvládnout,“ říká zástupce vedoucího této pošty Lenka Steinbrückerová. Zatím však první všednodenní provoz pobočka zvládá a vše probíhá bez komplikací. Personál za přepážkami rychle odbavuje zákazníky a občasné drobné zádrhele nastávají jen u automatu na vydávání pořadových čísel.

Poštovní pobočka na Klatovské je náhradním řešením pro ty, kdo chodili na zrušenou poštu V Bezovce o dvě zastávky tramvaje níže. Tam již od pátku probíhají vyklízecí práce a přesun agendy do nástupnické pošty. Relativní výhodou pobočky na Klatovské je několik parkovacích míst přímo před budovou, kde je možné podle dopravní značky alespoň na 15 minut zastavit a vyřídit si vše potřebné. Velkou výhodou to však nebude. Stejná auta tam totiž podle zjištění Deníku stála jak ráno před osmou hodinou, tak i po desáté dopoledne a zákazníci pošty tak museli hledat parkování v přilehlých ulicích.

Česká pošta uzavřela k 30. červnu tohoto roku v celé republice 300 poboček. V samotné Plzni jich bylo 11, kde z původně ohlášených třinácti se nakonec po jednáních s Českou poštou podařilo městu dvě z nich zachránit. Zachována tak zůstala pošta číslo 9 v Obchodním centru Olympia a pošta číslo 18 na sídlišti ve Skvrňanech.