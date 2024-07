„Neznámí pachatelé už několikrát otočili přenosné dopravní značky, které mají pomáhat s dopravou v centru,“ sdělila mluvčí magistrátu Eva Barborková. Na nebezpečnou situaci zareagoval i primátor města Roman Zarzycký.

„Ihned jsem k sobě do kanceláře svolal kolegy a velitele Městské policie, abychom se Plzeňanům snažili situaci maximálně zjednodušit. Velitel mi slíbil, že strážníci budou lidem nápomocni a budou pravidelně kontrolovat bezpečnostní opatření a dočasné dopravní značení,“ uvedl primátor.

Další fáze rekonstrukce tramvajové trati Zbrojnická uzavřela příjezd na náměstí Republiky v Plzni, a to z Františkánské ulice. Do centra se tak nyní řidiči dostanou dvěma vjezdy, a sice Prešovskou ulicí od synagogy a Dominikánskou ulicí od Rychtářky. Výjezd z náměstí je možný opět dvěma způsoby, tedy Dřevěnou ulicí do Pallovy ulice a Rooseveltovou ulicí směr Lochotín.

Uzavírka Františkánské ulice, která sloužila jako jeden z příjezdů na náměstí Republiky, potrvá do 1. listopadu a je čtvrtou etapou rozsáhlé rekonstrukce. Ta odstartovala 11. května a zahrnuje úsek jižní části náměstí Republiky a Zbrojnické ulice. Důvodem akce za celkem 77 milionů korun je nevyhovující technický stav trati. Současně jde o poslední z velkých rekonstrukcí v okolí náměstí.

Na náměstí Republiky od ulice Bedřicha Smetany do Františkánské ulice je rekonstruován tramvajový pás. Od Františkánské ulice až do Šafaříkových sadů se rekonstrukce týká celého uličního profilu, kdy kromě kolejí dojde i k výměně všech sítí, tedy vodovodu, plynovodu, kanalizace, veřejného osvětlení. Nové budou chodníky a také celá komunikace. Investorem jsou Správa veřejného statku města Plzně a Vodárna Plzeň.