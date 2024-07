Pro předplatitele

Pavel Bouda dnes 12:01

Obvodové části plzeňského náměstí Republiky včetně Dřevěné ulice by měly projít velkou úpravou s cílem zlepšit vztah mezi již dokončenou centrální plochou náměstí a okolní zástavbou. Na náměstí by měly přibýt nové předzahrádky, zlepšit by se měla plynulost dopravy a zároveň by se měly zachovat podmínky pro konání tradičních kulturních akcí a trhů. Zastupitelé Plzně v minulých dnech schválili soutěžní podmínky otevřené architektonické soutěže.