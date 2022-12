Náměstí bude pekelné. Plzeň chce český rekord v počtu čertů, andělů a Mikulášů

Dort ve tvaru Mikuláše vysoký 215 cm, 647 čertů a čertic v jedné škole či více než devět tisíc snědených čokoládových figurek Mikulášů – to jsou některé z českých Mikulášovsko-čertovsko-andělských rekordů. Teď se chce do České knihy rekordů zapsat i Plzeň, a to největším srazem Mikulášů, čertů a andělů na jednom místě.

Mezi české rekordy patří obří dort ve tvaru Mikuláše, shromáždění 647 čertů a čertic v Třebíči či 54 Mikulášů na bruslích v Sedlčanech. | Foto: Agentura Dobrý den Pelhřimov