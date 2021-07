První díl amatérské žihelské komedie Včera dnes a zítra vznikl už v roce 2008, o čtyři roky později měl premiéru druhý díl – Včera dnes a pozítří. Nyní Bláha točí film s názvem Včera, dnes a navždy. „Nápad na třetí díl jsem měl celou dobu, ale byl problém to napsat. To mi umožnila až pandemie koronaviru. Děj se bude točit hlavně kolem voleb a podnikatelského záměru staršího ze synů Komorousových,“ popisuje režisér.

V hlavních i vedlejších rolích se opět objeví mnoho Žihelských, mimo jiné Otto Huček, Milada Sandnerová, Martina Rambousková, Libor Kulhánek, Vlastimil Šmídl, manželé Vintrovi či Martin Karnet, který je i spoluautorem scénáře.

Ačkoli od posledního natáčení uteklo už deset let, nikdo z oslovených prý s opětovným přijetím rolí neváhal. „Těšily jsme se moc, vždycky je při natáčení velká legrace,“ shodují se Milada Sandnerová a Martina Rambousková během prvního natáčecího dne.

Včera, dnes a zítra

Zdroj: Youtube

Včera, dnes a pozítří

Zdroj: Youtube

Obě sedí v jídelně a coby filmové kamarádky mají probrat nejen maturitu a budoucnost svých potomků, ale také intimní život. Poté, co text projedou několikrát nanečisto, rozjede se kamera a obě dámy rozhovor po částech několikrát zopakují. Některé pasáže jdou hned, na jiných se zaseknou, o přeřeky a nepovedené scény není nouze. „Máme štěstí, že máme takovýho rejžu. Jinej už by nás vyhodil a ještě nás to nechal zaplatit,“ glosuje Milada Sandnerová.

Obě předchozí komedie inspirované Troškovou trilogií Slunce, seno… už mají na serveru YouTube téměř milion zhlédnutí. „Lidé se mě často ptali, kdy bude třetí díl. Slíbil jsem jeho natáčení už v roce 2015. Bral jsem to jako takový dluh – vůči sobě, hercům i divákům,“ říká Jiří Bláha, který od natáčení prvního dílu ušel kus cesty a profesně se velmi posunul.

Jako autor či dramaturg je podepsaný pod řadou televizních pořadů. Coby režisér má na svém kontě několik dokumentárních portrétů například o životě Heleny Růžičkové, Jaroslava Uhlíře, Františka Filipovského nebo Jiřího Krampola. „Věřím, že se tohle všechno promítne do mé práce na filmu, bylo by smutné kdyby ne. Myslím, že už scénář je lépe napsaný a věřím, že změna bude vidět v technice natáčení, práci s kamerou, ve střihu a podobně,“ věří režisér.

Říká, že ačkoli si za příběhy prvních dvou filmů stoprocentně stojí, některé věci by dnes udělal jinak. „Někde bych přepsal dialogy a první díl bych asi přetočil – občas mě z toho až bolí oči. Ale obsah zůstává – to, co se tam odehrává, každý zná a zažívá, zvlášť na vesnici,“ vysvětluje Jiří Bláha.

Amatérský film přilákal do severoplzeňské vesničky i nové turisty. „Několikrát se tu zastavili lidé a chtěli si vyfotit zvoničku, kolem níž se točil druhý díl,“ říká Jaroslav Vintr, který má dřevěnou zvoničku postavenou na zahradě.

Třetí díl se bude točit v průběhu léta a také na podzim, a pokud vše půjde dobře, lidé by ho měli při veřejném promítání poprvé zhlédnout příští rok na jaře.