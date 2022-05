Skupina EPRV777 vznikla v roce 2005 v Brně a jejím cílem je podle Drábka pomáhat lidem řešit paranormální jevy. Na nezájem si prý nemůže stěžovat. „Někdy je to i třicet, čtyřicet telefonátů za den,“ uvedl s tím, že ale hodně případů má vysvětlení např. v technické příčině (např. blikající televize) nebo se snadno dá vyřešit po telefonu. Stačí např. konkrétní místa vysypat mořskou solí. Někdy se ale ukáže, že se na místě objevuje tzv. entita. Ta se různě projevuje, umí třeba pohnout předměty. Dělí se na různé druhy, z nichž některé jsou hodně nebezpečné (např. revenanti či démoni).

A jak poznáte, že jste narazili na ducha? „Paranormální aktivity bývají provázeny prudkým ochlazením. U člověka bývá setkání provázeno pocitem mrazení, úbytku energie, někdy má pocit husí kůže, který se objeví a zase zmizí, může se na pár sekund objevit zápach, třeba tlejícího listí či masa. Lidé popisují, že viděli šedivé, šedočerné nebo černé postavy. Vnímáme je jako postavu v kápi, která v místě, kde je obličej, má prázdno. O to je to pro pozorovatele děsivější. Jindy nevidíte postavu, ale vysouvají se šuplíky, létají předměty po místnosti. To jde o tzv. poltergeisty,“ vysvětlil Drábek.

Odejdou do světla

Deníku popsal, jak vypadá postup EPRV777 tam, kde obyvatele domu straší duchové. „Vyslechneme dotyčné na místě a pak s těmi bytostmi komunikujeme přes speciální přístroje. Když jim položíte otázku, tak do tří, pěti minut dostanete odpověď. Nejsou to celé věty, ale třeba jen čtyři, pět slov. Ovšem zásadní. Jde o to, abychom poznali, proč tam ten dotyčný je. Pro to strašení mají svoje důvody, není to jen tak z plezíru. Je to třeba z pomsty, většinou to je ale ochrana. Třeba babička, děda, chrání po smrti svoje vnoučata. My se pak zeptáme toho dotyčného, zda je ochoten odejít do světla. To je o dobrovolnosti, k tomu nemůžete nikoho nutit,“ upozornil Drábek. Dodal, že odvádění do světla se provádí pomocí liturgie. Jde o statě z bible. EPRV777 používá Bibli kralickou, žalmy 23 a 26. „Po přečtení vyzveme dotyčné k odchodu, neboť se jim otevře jakýsi portál. Tady je důležité si říct, že duše tu zůstává 54 hodin po své smrti a když prošvihne tuto dobu, už nemůže odejít. Váže se pak na rodinu, na dům a podobně a čeká, až je jí to zase umožněno. Potřebuje totiž dostat potřebnou energii,“ informovala Drábkova pravá ruka Jana Vlčková a doplnila: „Jakmile odejdou, provádí se rituální vykuřování. Tím kouřem se ošetří kompletní prostor a také my sami, abychom si nepřitáhli domů s sebou nějakou zbytkovou energii, kterou tam nechávají. Na závěr se vše ještě vykropí svěcenou vodou.“

Od ducha dostal šťouchanec do žeber

Pro západočeské Deníky vybral Jaroslav Drábek čtyři případy z regionu, jimiž se skupina EPRV777 zabývala. „Ve všech čtyřech případech jsme provedli rituál, odvedli je do světla, ošetřili stavení a nastal klid,“ prozradil Drábek. A zde už jsou jím vyprávěné příběhy:

Pod hradem Přimda na Tachovsku jsme byli v jedné obci, kde se v domě objevovala tmavá mužská postava. Když jsme přijeli, tak jsem říkal, zda by se nemohl nějak projevit. Na schodech, které vedly na půdu, jsem dostal od něj šťouchanec do žeber. To bylo moc i na mě.

Za Mariánskými Lázněmi jsme řešili statek, kde dělali rekonstrukci budov. Při ní na půdě pod podlahou nalezli fotografii, na které byl voják v uniformě z 1. světové války a zezadu bylo napsáno „Synu, vrať se mi“. Majitelé si fotografii zarámovali a najednou začali vídat postavu vojáka bez nohou, která plula prostorem. Zjevovaly se jim tam také čtyři malé děti a slyšeli dětský smích. My jsme vyvolali komunikaci a ten voják nám řekl své jméno a že padl na italské frontě. Ověřili jsme si to a byla to pravda. Co se týče těch dětí, tak jsme zjistili, že žily v sousedním objektu a zemřely na tuberkulózu.

V Domažlicích jsme byli v restauraci, kde byl bývalý majitel fanda do věcí spojených s gangsterem Al Caponem, podařilo se mu nasbírat i originální artefakty. Dole ve sklepě měl místnost, kde byl v každém výklenku zvěčněný nějaký gangster. Začaly se jim tam dít aktivity zvláštního rázu, kdy viděli postavy a podobně. Zavolali místní vědmu, která si vzala vyvolávací tabulku a ve sklepě začala vyvolávat duchy gangsterů. Pak se tam začaly dít hrozné věci, třeba servírka nám vylíčila, že když byla sama v zamčeném objektu, tak ji někdo zamkl na WC, přičemž cítila zvláštní chlad a viděla šedivou postavu. Našli ji tam až druhý den ráno, vyděšenou. Smáli se jí, ale jednou šel číšník s tácem a viděl černou postavu. Ta ho uhodila a on spadl ze schodů. Začalo to gradovat, objevovaly se další postavy. Tak nás majitel zavolal.

Poslední případ je ze Sušicka, kde mělo asi pětileté dítě problémy. Nemohlo spát a rodičům si stěžovalo, že se tam pohybuje černá postava, která ho děsí. A že je tam zima. Strachy se pomočovalo. Když to trvalo měsíc, pozvali si nás. Když jsme šli od auta k domu, tak jsem viděl postavu. Byl to voják s pistolí v ruce a stál ve vchodových dveřích. Do smrti na to nezapomenu. Uvnitř jsme po pohovoru s rodiči zkusili komunikaci a ozval se nám lidský hlas, jenž řekl, že je voják, který se zastřelil ve vedlejším domě. A k nim chodil proto, aby mu pomohli. Když jsme to ověřovali, tak nám to majitel sousedního bytu potvrdil. Neuvěřitelné.