Teď by se měli všichni na zámek Zelená Hora u Nepomuku vrátit. Plánuje to místní podnikatel Martin Lukeš, který chce objekt i jeho okolí upravit tak, aby vypadal přesně jako ve filmu, který tam v roce 1992 natočil režisér Zdeněk Sirový.

EXPOZICI K FILMU DOPLNÍ I MUČÍRNA

„Nápad jsem nosil v hlavě asi 10 let, ale až teď se ho po dohodě s obcí Klášter, které zámek patří, daří realizovat. Chceme na Zelené Hoře mít expozici k filmu Černí baroni, k němuž jsme koupili práva. Pojali jsme to tak, že v místech natáčení postavíme kulisy v životní velikosti. Bude tu asi devadesát fotografií z filmu zvětšených na životní velikost, někde to budou přímo vyřezané postavy. Kromě toho tu budou rozmístěny televize, kde půjdou šoty z filmu, aby si příchozí oživili, co přesně se na daném místě odehrávalo. Vše bude přímo na místech, kde se to natáčelo,“ řekl Deníku Lukeš a dodal, že se úprav dočká nejen zámek, ale i okolí. Například nedaleký Šternberský dvůr, kde byl ve filmu Ráj socialistických prasat. „Z toho se dochovaly jen obvodové zdi, ale dnes už to tam vypadá přesně jako ve filmu. Je tam ohrada, chlívek má střechu. Kromě kulis tam budou i živá prasata. Bohužel před několika dny tam řádil žhář, něco nám shořelo,“ řekl Lukeš. Doplnil, že pro návštěvníky bude připravena nejen expozice k filmu. Aktuálně se upravuje konírna, kde bude restaurace pro 150 osob, a venkovní bar. Dole ve sklepích bude i středověká mučírna, postaveno už je i venkovní pódium, neboť na zámku se mají konat i doprovodné programy.

V BUDOUCNU CHCE ZÁMEK OŽIVIT OBEC

Lukeš na úpravách zámku pracuje, i když smlouvu s obcí Klášter ještě uzavřenu nemá. Má jí ale přislíbenu. „Smlouva dosud uzavřena nebyla, ale počítáme s ní, a to na tři roky, expozice tu bude vždy od května do srpna. Je nutné ale doladit podmínky, musí být zohledněny požadavky obce, například možnost pořádání našich kulturních akcí, svateb či mší,“ upozornil starosta Kláštera Zdeněk Bartošek. Obec bude mít také provizi ze vstupného.

Expozice Černí baroni aneb Terazky se vrací měla být otevřena 2. května, to ale kvůli koronavirovému zákazu nelze. „Budeme připraveni a otevřeme, hned jak to bude možné. Podle termínu také uvidíme, kdo přijede na slavnostní zahájení. Účast přislíbil Ondra Vetchý, který měl z našeho počinu velkou radost, i pánové Donutil, Dvořák, Schmitzer a další,“ uzavřel Lukeš, jenž v minulosti dělal například manažera Aleši Brichtovi.

Časem ale chce zámek oživit sama obec, již bez Lukeše. „Do budoucna počítáme s tím, že spolu s Nepomukem, Plzeňským krajem a státem v rámci memoranda a s pomocí evropských dotací zámek Zelená Hora oživíme, tematicky to budou Rukopis Zelenohorský, Jan Nepomucký, Černí baroni + Neprakta,“ vysvětlil Bartošek.