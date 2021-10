Problémů, které by se měly v plzeňském regionu řešit, je podle ní dost. „S ohledem na moji profesi a demografii Plzeňského kraje, ve kterém je velký počet seniorů, bych se ve sněmovně ráda věnovala dlouhodobé péči zahrnující segment zdravotní péče a sociálních služeb,“ vysvětlila. Zda jako poslankyně zůstane i nadále ředitelkou Alzheimer centra v Modřanech není zatím jisté.

Výsledek byl však podle Mádlové velmi těsný. Hnutí ANO má navíc o jeden mandát v Poslanecké sněmovně více než vítěz voleb. „Za mě je to velmi slušný výsledek. V Plzeňském kraji jsme zcela jednoznačně a nezpochybnitelně zvítězili. Uvidíme, jak se budou vyvíjet další vyjednávání. Karty jsou rozdány a variant je více. Je otázka, zda Piráti, kteří ve volbách nedopadli vůbec dobře, budou s hnutím STAN dále pokračovat v koalici, nebo zda se bude vyjednávat i s jednotlivými stranami,“ konstatovala Mádlová.

„Měli jsme velmi těžkou situaci. Dva roky jsme v podstatě řešili jen koronavirovou pandemii, jež přinesla řadu nepopulárních opatření, která ale byla nezbytná. To se nepochybně odrazilo na celkovém výsledku voleb,“ řekla Deníku v sobotu večer Mádlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.