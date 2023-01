„Pohotovost držíme 24 hodin denně, vždy je to velitel, strojník a dva hasiči. Loni jsme měli 84 zásahů a pozdní výjezd nebyl ani jeden,“ říká hrdě Lukáš Babor, velitel jednotky. Mezi nejčastější výjezdy patří zásahy u požárů, dopravních nehod nebo padlých stromů. Letos už vyjeli ke dvěma požárům a k jednomu otevření bytu s nemohoucí osobou. To nakonec dopadlo dobře i díky spolupráci s policií a záchrannou službou. Mezi největší nedávné zásahy naopak patřil loňský požár rodinného domu v Kralovicích, kdy shořelo celé podkroví a vznikla značná škoda.

„Nejkomplikovanější jsou ale pro nás zásahy při úniku nebezpečných látek, kdy hrozí riziko otravy a je nutné zasahovat v ochranných oblecích. A také požáry lesa, kdy vyjíždíme často opakovaně, než se požár definitivně zlikviduje“ vysvětluje Babor.

Samozřejmostí je i základní zdravotní průprava všech členů sboru. I k takovým situacím může být totiž jednotka povolána. V poslední době vyjížděli s defibrilátorem ke dvěma případům, kdy došlo k zástavě srdce a šlo o přímé ohrožení života. Oba dva případy dopadly i díky kralovickým hasičům šťastně.

„Naši hasiči fungují velmi dobře a město je proto rádo podporuje. Navíc jsou místní a proto jsou často u zásahu v okolí Kralovic dřív než profesionální hasiči, kteří vyjíždějí z Plas,“ dodává starosta Kralovic Karel Popel.

Hasičský sbor byl v Kralovicích založen už v roce 1873. O rok dříve byl součástí Sokola, který měl část tělocvičnou a hasičskou. Poté se hasiči osamostatnili a fungují bez přerušení už 150 let. „Na počátku byly jeho vybavením jen vědra, háky a stará nevyhovující stříkačka. O něco modernější přišla do výbavy až o deset let později“, říká Milan Koza, starosta Sboru dobrovolných hasičů v Kralovicích. „Z historie také víme, že nejničivější požár zasáhl Kralovice 1. září 1845, kdy shořelo celkem 103 domů,“ dodává Koza. Výročí 150 let existence oslaví kralovičtí hasiči stylově. V sobotu 9. září 2023 uspořádají na kralovickém náměstí Osvobození oslavy s tradiční soutěží v požárním sportu dospělých i dětí. Nebudou chybět ani ukázky výjezdové jednotky a policie ČR.

A jedna zajímavost na závěr. Plány hasičského domu v Kralovicích navrhl známý architekt Hanuš Zápal. Dům s charakteristickou věžičkou byl slavnostně předán do užívání 28. května 1953.