Tramvaj číslo 3 dorazila na plzeňské Vinice. Prozatím jen ta s venkovní výstavou, která má za cíl seznámit veřejnost s dostavbou tramvajové trati právě až na Vinice.

Tramvaj číslo 3 s výstavou dorazila na plzeňské Vinice. | Foto: Daniel Beran

Tramvajový vůz s volně přístupnou výstavou od 7 do 19 hodin bude v ulici Na Chmelnicích stát do 22. září. Plzeňané mohou navíc 16. a 20. září vždy v 17 hodin přijít o záměru vybudování tramvajové trati spojující Mikulášské náměstí s Vinicemi diskutovat s představiteli města a prvního plzeňského obvodu, a to přímo na tramvajovou zastávku (zastávka autobusu Brněnská).