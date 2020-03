Respirátory jsou v současné době nedostatkovým zbožím, Jindřich Křivka z Fakulty elektrotechnické ZČU se proto rozhodl využít pro výrobu respirátorů použít 3D tisk. V současné době hledá odborníka na filtrační materiály.

„Napadlo mě udělat 3D modely různých velikostí masek, které by byly tisknutelné na běžných 3D tiskárnách s principem FDM (postupné nanášení roztaveného materiálu v tenkých vrstvách - pozn. redakce) a modely dát následně lidem volně k dispozici s návodem na konstrukci masky,“ říká Jindřich Křivka, který už navrhl první prototyp masky na obličej ženy.

Nyní mu zbývá doladit princip konstrukce a to hlavní - vybrat materiál pro filtr.

„Neznámou jsou však pro mne filtrační materiály. Chtěl bych udělat analýzu běžných materiálů využívaných v domácnostech,“ uvažuje Jindřich Křivka, který hledá člověka, který by právě s touto částí výrobku pomohl, tak aby bylo možné co nejdříve model masky i použitelné filtry nabídnout lidem. Kritickou zpětnou vazbu a analýzu běžně dostupných materiálů, které by se daly využít, už autor poptal, na odpovědi zatím čeká.

Následně by chtěl Křivka zveřejnit model i postup na výrobu masky zveřejnit na internetu.