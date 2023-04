To potvrzuje i Plzeňačka Mirka Tolarová, která se stará o své dva jezevčíky Týnu a Žofku. „Granule hodně podražily. Před časem jsem kupovala patnáctikilový pytel za 650 korun, teď stojí o tři stovky víc. Rozdíl to je sice velký, ale neznamená to, že budu kupovat jiné levnější granule, to rozhodně ne. Pejsci jsou na tyhle zvyklí. Měsíčně odhaduju náklady na 1500 až 2000 korun, plus ještě něco za očkování a nějakou tu hračku,” usmívá se Mirka.

Přestože například psí granule zdražily za poslední dobu o téměř 30 %, na prodeji ani na změně chování zákazníků ve zverimexech to není příliš patrné. „Ceny granulí se navíc liší podle dodavatele. Ale většina zákazníků zůstává věrná své značce, i když stojí víc. Jen občas někdo přejde na levnější příchuť od stejné značky. Podobné je to i u doplňků a pamlsků, kdy rozhoduje kvalita a u hraček jejich trvanlivost, nikoliv cena. Ale mohu potvrdit, že v poslední době vzrostl zájem o zboží s krátkou expirací za výhodnější ceny,” říká Zdeňka Dušková z plzeňské prodejny Krmiva U Toma v Lochotínské ulici.

Ořechy, jablka a kořínky. Medvědi slavili narozeniny

Ceny krmiv, hraček doplňků a vitamínů zvyšují dodavatelé průběžně, a pro kupující to není tak velký skok. Často také uvádějí stejnou cenu, ovšem za zmenšený obsah balení.

„Obecně lidé stále kupují pro své miláčky kvalitnější zboží a jsou ochotní za ně zaplatit i vyšší částky. Pokud kupovali kvalitní granule, tak je kupují i nadále bez ohledu na cenu. Ale samozřejmě se najdou třeba senioři, kteří jsou na to sami a ti občas hledají nějakou levnější kategorii. Naopak pořád stejně fungují sbírky, za které pak lidé nakupují třeba granule pro různé zvířecí útulky,” říká Pavla Venglářová, majitelka firmy Dalmatho v Plzni na Doudlevecké třídě.

Na dobrotu a soucit lidí se zvířaty v útulku si nestěžuje ani Petr Kokoška, vedoucí útulku pro zvířata v nouzi v Plzni. „Lidi jsou úžasní. Na sbírkový účet nám přišlo za minulý rok 350 tisíc korun. A lidé nám nosí i krmivo, samozřejmě nejvíce v období Vánoc. Za to jsme moc rádi. Z vlastního rozpočtu tak kupujeme jen speciální krmivo třeba pro štěňata nebo na ledvinové diety,” vysvětluje.

Trenér s partnerkou přelstili ornitology, labutí pár si postavil třetí hnízdo

Zároveň ale dodává, že se vedle chovatelů, kteří na zvířatech nešetří, najdou i tací, co se jich, byť třeba neradi, musí zbavit: „Zvířat tu však letos máme bohužel víc, sledujeme narůstající trend. Průměrný stav v loňském roce byl 25 zvířat, teď už jich tu máme kolem 40. Myslíme si, že to určitě souvisí se zdražováním. Lidi si víc rozmýšlejí, za co chtějí utratit peníze, zda za své složenky nebo za živení zvířete,” uzavírá Kokoška.