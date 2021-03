„Jedu na testy do Alžbětína, abych mohl jet v pondělí do práce,“ řekl jeden z řidičů, který směřoval na Šumavu přes Čachrov, kde stála v sobotu jedna z policejních hlídek.

Tento řidič nebyl jediný, během hodiny projelo takových minimálně pět. Všude jsou totiž termíny na testy obsazené, ale v Alžbětíně mají možnost se nechat otestovat. Kromě pendlerů jelo jen minimum dalších řidičů, kteří buď směřovali z nákupu domů nebo projížděli do Německa do práce. Všichni ale byli nachystaní a nikdo neměl problém s tím policistům ukázat své doklady ani další papíry, kterými by prokázali účel své cesty. To potvrdila i policejní mluvčí Dana Ladmanová. „Policisté při kontrolách nezaznamenali žádné problémové chování ze strany řidičů ani spolujezdců. Kontrolované osoby předkládaly kolegům všechny potřebné dokumenty. Převážná většina kontrolovaných zaujímá pozitivní postoj, působí příjemně a nemají námitky ke kontrolám policistů,“ uvedla Ladmanová.

Na hlavní silnici ve směru na Šumavu - od Plzně na Železnou Rudu - v sobotu policisté konstatovali znatelné snížení počtu projíždějících vozidel. „Na uvedené komunikaci byl zaznamenán pohyb vozidel, se kterými řidiči převážně směřovali směrem na Alžbětín, kde je otevřeno testovací místo, zemědělci zajišťovali rostlinnou i živočišnou výrobu, řemeslníci uváděli i telefonní kontakt a adresy nebo se občané vraceli do svých domovů ze zdravotnického zařízení,“ vyjmenovala Ladmanová.

V uplynulých dnech se policisté při kontrolách setkávali i s příjemnými gesty ze strany místních občanů, například v chladném a deštivém počasí nabízeli policistům horký čaj a domácí pečivo. Na několika stanovištích místní děti požádaly hlídkující policisty, zda se s nimi mohou vyfotografovat, čemuž policisté rádi vyhověli. „Policisté děkují veřejnosti za vstřícnost, kterou projevují při kontrolách v rámci dodržování vládních opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií,“ uzavřela Ladmanová.

To, že lidí nyní Šumavu příliš nevyhledávají, bylo vidět i o minulém víkendu, kdy byla jindy plná parkoviště, zcela prázdná nebo na nich stály jen jednotky vozů.