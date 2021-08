Na Sportmanii pozvala Plzeň i olympionika

Město Plzeň chystá na konec prázdnin oblíbenou Sportmanii. Devítidenní sportovní a zábavná akce se uskuteční od 21. do 29. srpna v amfiteátru a parku za Plazou. Otevřeno bude od 14 do 20 hodin ve všední dny a od 10 do 20 hodin o víkendech.

Radek Šlouf (vlevo) s Josefem Dostálem vybojovali na olympijských hrách v Tokiu bronz v rychlostní kanoistice v závodě dvojkajaků na 1000 metrů. | Foto: archiv Deníku

Město návštěvníkům nabídne autogramiádu plzeňských sportovců, kteří reprezentovali Českou republiku na olympiádě v Tokiu, pozvalo přitom i čerstvého olympijského medailistu Radka Šloufa. „Jako každý rok, i letos, chystáme významnou novinku. Tou bude aplikace, která nahradí hrací karty. Místo razítek budou malí sportovci sbírat QR kódy a v mobilním telefonu naleznou nejen informace, zda již mají nárok na medaili, ale i informace o samotné akci, mapu areálu nebo informace o klubech, které jsou do akce zapojeny,“ vysvětlil první náměstek primátora Roman Zarzycký. Plzeňák Radek Šlouf získal na olympiádě bronz. Chystá se na srpnovou Sportmanii Přečíst článek › Sportovní park bude kvůli pandemickým opatřením rozdělený do dvou samostatných sektorů, v každém je limit návštěvnosti stanoven na tři tisíce osob. Vstup bude povolen pouze bezinfekčním osobám, tedy očkovaným, po prodělání nemoci v ochranné lhůtě 180 dnů anebo s platným antigenním či PCR testem. „Návštěvníkům nabídneme možnost nechat se otestovat ve stanu v parku za řekou. Bude otevřen vždy 30 minut před otevřením sportovního parku, konec testování je v 17 hodin,“ informoval za magistrátní odbor sportu Přemysl Švarc. Antigenní testy budou hrazeny ze zdravotního pojištění, nebo si je mohou občané zaplatit. Úhrada bude možná jen v hotovosti, cena testu bude 200 korun.