Na Slovanech vznikne další domov se zvláštním režimem. Pojme 86 klientů

Plzeň - Dlouhá léta volaly Slovany po dalším zařízení pro seniory. Zdá se, že jejich prosby budou vyslyšeny.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Na okraji Chvojkových lomů vyroste pětipatrová budova. Objekt pojme 82 klientů, kteří by se do nového zázemí mohli nastěhovat už koncem roku 2019. Ačkoli investorem se má stát město, projekt je iniciativou soukromé společnosti T.G., jejímž předsedou představenstva je člen regionální rady ODS Pavel Trůka. Firma teď zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a řeší také majetkové vztahy. „Jakmile bude vše hotové, město odkoupí dokumentaci i pozemky,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Přesná suma dosud není jasná. Nicméně samotná stavba by měla vyjít na asi 100 milionů korun. Šindelář potvrdil, že peníze půjdou z městské kasy.



Pětipatrový objekt vznikne na rohu ulic Úslavská a Mezi Stadiony. Uvnitř bude 82 lůžek. Domov bude sloužit nejen pro klienty vyžadující čtyřiadvacetihodinovou péči, ale přestěhuje se sem Domovinka, provozující v nedalekých prostorách v Úslavské ulici denní a týdenní stacionář.



Současné zázemí je ovšem pro soukromou plzeňskou agenturu sociální péče nevyhovující. Objekt, na němž se podepsal zub času, není bezbariérový. „Chybí tady výtah. Sice máme na zadním schodišti plošinu, takže není problém do patra lidi dostat. Obáváme se ale, že plošina brzy přestane fungovat. Kromě toho nemají naši klienti na pokojích sociální zařízení, nachází se pouze na chodbách,“ uvedla nejpalčivější oblasti ředitelka Bohumila Hajšmanová. Z celkového počtu 82 míst pojme týdenní stacionář 29.



Domov se zvláštním režimem bude mít na starost právě Domovinka. Možnosti rozšířit stávající nabídky si ředitelka váží. „Poskytujeme domácí pečovatelskou službu, hospicovou péči a provozujeme stacionář. Domov se zvláštním režimem tedy dobře na uvedené navazuje,“ míní Hajšmanová. V současnosti zaměstnává na 60 lidí. Kolik ke stávajícím pracovníkům přibude nováčků, zatím není jasné. „O těchto a jiných podrobnostech teprve budeme jednat,“ uzavřela.



Pokud všechno dobře půjde a záměr schválí zastupitelstvo, v polovině příštího roku bude vydané stavební povolení. „Hotovo by mohlo být koncem roku 2019,“ dodal technický náměstek Šindelář.



Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem míst v zařízeních se zvláštním režimem. V současnosti jich chybí zhruba stovka. Náměstkyně primátora pro školství a sociální věci Eva Herinková (ČSSD) uvedla, že ačkoli nové zařízení na Slovanech vítá, bude kvůli stárnoucí populaci potřeba vytvořit další podobná zázemí.