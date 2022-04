Vzpomínkové akty, ukázky historické i současné vojenské techniky, dobové military kempy i oblíbený Convoy of Liberty. To a mnoho dalšího nabídnou letošní Slavnosti svobody, jež se v uplynulých dvou letech musely kvůli pandemii koronaviru konat jen on-line.

Tradiční nedělní konvoj se 70 kusy historické techniky a 200 vozy letos kvůli válce na Ukrajině nedoprovodí přelet stíhaček Gripen. Konvoje se osobně zúčastní pětice veteránů, kteří před 77 lety západ Čech osvobozovali. Jejich příjezd na západ Čech a absolvování programu je obdivuhodné už proto, že veteránům je průměrně 97 let. „Z USA nás navštíví George Thompson, Herman Geist a Richard Pieper. Všichni tři přijedou v doprovodu rodin nebo blízkých přátel. Za belgickou stranu přijedou pánové Louis Gihoul a Valère Gustin. Také oni do Plzně zavítají v doprovodu svých blízkých a přátel,“ řekla plzeňská radní Veronika Jilichová Nová.

Podle radní nebude chybět ani Luc Rensonnet, syn zesnulého velitele belgického 17. střeleckého praporu. „Bohužel letos se nebude moci zúčastnit vnuk generála Pattona pan George Patton Waters, který však zdraví všechny Plzeňany a těší se na viděnou v příštím roce,“ dodala Jilichová Nová s tím, že památku všech veteránů, i těch in memoriam, Plzeň uctí vzpomínkovými akty. Hlavní z nich se uskuteční v pátek 6. května v 16 hodin u památníku Díky, Ameriko!

Lidé se mohou těšit také na slavnostní večer Thank you, boys! v režii Michala Cabana, který bude jednou z hlavních událostí slavností. Uskuteční se v sobotu 7. května od 20 do 22 hodin na náměstí Republiky a Plzeň jej věnuje mužům, kteří v roce 1945 přinesli městu svobodu. Během večera zazní hudba v podání uskupení Pilsner Jazz Band. Do programu se zapojí plzeňští tanečníci swingu i členové folklórních souborů, kteří přiblíží atmosféru, již připravili armádě generála Pattona Plzeňané po osvobození v květnu 1945. „Večer bude koncipován zábavně, ale i vzpomínkově. Bude to takové leporelo hudebních vystoupení Pilsner Jazz Bandu v kombinaci s video vzpomínkami, které budou připomínat příběhy z konce druhé světové války,“ uvedl režisér Caban.

Oslavy pravidelně navštěvují desetitisíce lidí. „Před pandemií se návštěvnost pohybovala v řádech deseti tisíců lidí denně. Největší vrchol byl během jubilea v roce 2015, kdy přišlo dohromady více než 180 tisíc návštěvníků,“ řekla vedoucí odboru prezentace a marketingu plzeňského magistrátu Jana Komišová a dodala, že lidem doporučuje nechat vozy na okraji města a na akci dorazit pěšky nebo využít MHD.