Během výstavby bude v asi 300 metrů dlouhém úseku ulice Na Roudné provoz sveden do jednoho jízdního pruhu komunikace a řízen semafory. To se týká i cyklistů. Později bude možný obousměrný průjezd v zúženém profilu vozovky. Rychlost při průjezdu stavbou je omezena na 30 km/h. Správa veřejného statku města Plzně stavbu vysoutěžila za 9,6 milionu korun včetně DPH, zhotovitelem je společnost Silnice Nepomuk s.r.o.

Komunikace v místech plánované stezky vede podél koryta řeky, kde voda při povodních v roce 2002 poškodila břeh. Proto bude třeba pro stavbu stezky do levého břehu řeky Berounky zapustit asi dva metry vysoké drátěné koše s kamením, tzv. gabiony. Vyskládané kameny v drátěných koších mají vytvářet dojem kamenné zdi. Stezka bude mít asfaltobetonový povrch. Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení s LED lampami.

„Minulý týden jsme otevřeli stezku kolem ulice Na Sudech, loni byla dokončena stezka od soutoku Mže s Úslavou až k cestě v Luční ulici. Poté by měli vlastníci pozemků pod navazující cestou vyspravit její povrch, čímž se cyklistické spojení z centra do této části města výrazně zlepší,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.