Po nynějším schválení záměru radou města bude možné začít pracovat na konkrétním návrhu pamětní desky pro Miroslava Horníčka, aby mohla být odhalena v únoru 2023. Konkrétní podoba pamětní desky s portrétem Miroslava Horníčka a návrhy na její realizaci budou projednány na jednání Odborného kurátorského týmu pro umisťování výtvarných děl ve veřejném prostoru města, který jmenovala Rada města Plzně v srpnu 2022 a následně s ohledem na fakt, že jde o jednoho z nejvýznamnějších plzeňských rodáků, předložila vedení města.

Osloven byl významný umělec Václav Fiala. Od roku 1992 vytváří své sochařské práce. V roce 1996 realizoval v Rožnově pod Radhoštěm první práci do veřejného prostoru Pomník obětem první a druhé světové války, který se později stal významným příspěvkem v pomníkové tvorbě po roce 1990 v naší zemi. V roce 1997 představil své práce na rozsáhlé výstavě ve Starém královském paláci na Pražském hradě. „Ve stejném roce získal grant americké nadace Pollock-Krasner a vystavoval v newyorkském Socrates Sculpture Park. Zúčastnil se mnoha mezinárodních sochařských sympozií, která mu umožnila realizovat práce s kamenem, dřevem a železem. V roce 2000 dokončil realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku v rakouském Grazu a vystavil dvě monumentální sochy (Rotunda a Minaret) v pražské galerii Mánes. Tvořil na rezidenčních pobytech v Severní Karolině a v New Hampshire. V letech 2004 a 2005 vystavoval na největší sochařské výstavě Sculpture by the Sea v Sydney, kde podvakrát získal hlavní cenu Sydney Sculpture Prize. Pan Václav Fiala je také autorem pamětní desky významné klavíristky a cembalistky profesorky Zuzany Růžičkové na budově Konzervatoře Plzeň v Kopeckého sadech v Plzni,“ připomněla Eliška Bartáková.

Pamětní deska by měla být vyrobena z granitu či mramoru, s rozměry 130 x 70 cm. Orientační cena nové desky je cca 120 tisíc korun.

Miroslav Horníček (1918-2003) maturoval na plzeňské reálce na Mikulášském náměstí, v roce 1937 pracoval krátce jako pomocná technická síla ve zdejší Škodovce a poté se stal úředníkem v plzeňské městské nemocnici. První Horníčkovo profesionální umělecké angažmá bylo také v Plzni. Ve válečných letech 1941–1945 byl zaměstnán jako herec a režisér v Městském divadle v Plzni. Po válce odešel do Prahy, kde působil na řadě scén, mimo jiné v Národním divadle či ve Werichově Divadle ABC.

„Mezi jeho nejznámější televizní role patří bezpochyby pan Pécuchet ze seriálu Byli jednou dva písaři, ve filmu zazářil v roli Prince Krásného v pohádce Byl jednou jeden král, v roli doktora Fausta ve filmové komedii Kam čert nemůže, ustaraného otce skvěle sehrál ve filmu Táto, sežeň štěně. V roce 1966 se stal Králem majálesu v Praze a Plzni. Zrodil se fenomén Miroslav Horníček. Velice oblíbeným byl také Horníčkův pořad plný jeho svébytného humoru Hovory H či Kinoautomat, který vznikl u příležitosti EXPO 67 Montreal. Významná je i jeho činnost divadelní či literární, například knihy Dobře utajené housle, Javorové listy, Listy z Provence a Saze na hrušce,“ připomněla Eliška Bartáková.