„Mázhauz radnice je vlastně výstavním prostorem, v němž je každý měsíc zahájena nová výstava. Lidé se tu během roku mohou setkat s díly regionálních umělců i dětí, dozvědí se něco z historie města, seznámí se s činností nejrůznějších plzeňských spolků a organizací i s tím, co se v Plzni chystá. Některé výstavy připravují pracovníci Magistrátu města Plzně, jiné zase zástupci spolků a organizací, jež v Plzni působí. A mám radost, že teď už je mázhauz vánočně vyzdoben, jsou v něm umístěny stovky figurek, jež dohromady tvoří plzeňský betlém, a brzo si v něm zřídí svou přepážku vánoční pošťák a bude rozdávat ‚ježíškovská‘ razítka,“ pozval na tradiční vánoční výstavu do mázhauzu radnice primátor města Plzně Martin Baxa.

Výstavu, která potrvá do 8. ledna, připravil magistrátní odbor prezentace a marketingu spolu s organizací Plzeň – TURISMUS a Muzeem strašidel. Na vánoční výstavě jsou také k vidění floristické práce s vánoční tematikou, které vytvořily květinářky z firmy Rosalie květiny, jež se zapojila do projektů #spoluproplzen a Musíme si pomáhat v Plzni.

„Instalace plzeňského betlému nám trvala čtyři hodiny. Vždyť za dvě desítky let se v něm nashromáždilo na osm stovek figurek,“ uvedl Zdeněk Zajíček z Muzea strašidel, které se o plzeňský betlém stará. Dodal, že letos muzeum také vydalo papírový skládací 3D Plzeňský betlém s příběhem, který je k dostání například v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky, v Muzeu strašidel a jeho stánku na adventních trzích.

„Vánoční pošta zahájí v mázhauzu plzeňské radnice svou činnost v sobotu 12. prosince. Otevřená bude každý den včetně víkendů od 10 do 16 hodin až do 22. prosince,“ uvedl Dalibor Linda, vedoucí Turistického informačního centra. Dodal, že vánoční pošťák bude rozdávat ‚ježíškovská‘ razítka na dětská přání a prodávat vánoční pohledy. „A také věříme, že i letos se betlém rozroste o další figurky. Každý rok jsme vyhlašovali výtvarnou soutěž pro plzeňské mateřské školy a pro první stupně škol základních. Děti tvořily výrobky na zadané téma a o vítězích rozhodovala hlasováním veřejnost. Letos se však soutěž kvůli koronavirové krizi koná ve změněném režimu. K výrobě figurek jsme vyzvali jen plzeňské mateřské školy, které nám výtvory svých dětí mohou do Turistického informačního centra na náměstí Republiky dodat do 12. prosince. Díla vystavíme, ale o vítězi rozhodne porota,“ vysvětlil Dalibor Linda.