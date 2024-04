Sportovci a především běžci zaplnili v sobotu Škodaland v Plzni, kde startoval Půlmaraton Plzeňského kraje. Akce byla spojena i s doprovodným programem, kde si návštěvníci mimo jiného měli možnost vyzkoušet jízdu na světových unikátech - trenažérech handbiku.

Půlmaraton Plzeňského kraje - Cesta za snem. | Video: Daniela Loudová

Trenažéry do Plzně přivezla organizace Cesta za snem, kterou založil Heřman Volf. Býval vrcholovým atletem, podnikatelem, byl velmi aktivní a osudným se mu stala noční jízda na lyžích, kdy vjel do díry a už nevstal. Skončil ochrnutý na vozíku. Ale on nic nevzdal. Do roka a do dne sjel svůj osudný kopec na monoski, lyži pro vozíčkáře. Začal plavat, potápět se, znovu vyrazil na vodu s rodinou a kamarády a objevil handbike. Kolo poháněné rukama. Rozhodl se splnit si dávný sen. Dojet na kole z Prahy do Paříže. Tato výprava, symbolicky nazvaná Cesta za snem, se stala základním kamenem organizace.

„To, co je zde dnes vidět, je pohybové centrum nejen pro handicapované lidi. Jezdíme s ním a ukazujeme, jak jezdíme my kolech, na běžkách, jak pádlují handicapovaní. Lidé si to mohou vyzkoušet v bezpečí na jednom místě. Máme trenažery, které jsme si sami vymysleli, jde o světový unikát, nikdo jiný to nemá. Jsou opatřené tablety, kde jsou stovky videotras z celého světa. Trenažer funguje tak, že jedete po videotrase, brzdí, jak jedete z kopce do kopce, velmi věrně to simuluje cestu, jako když jedete na kole. Vyzkoušet si to může každý, myslím, že je to velmi zajímavé,“ řekl Volf.

Zdroj: Daniela Loudová

Cesta za snem pořádá akce, které propojují svět zdravých a handicapovaných lidí. Učím se tak během nich spolu komunikovat a žít. Už několik let dělají závod, který se jmenuje Sedm statečných a právě ten se jel i Plzni během půlmaratonu. „Spočívá v tom, že máme sedm statečných krajů, které se přihlásí do soutěže. Lidé pak na akci jedou tak, aby ujeli za jednu hodinu co nejdelší trasu. A to tady právě dnes pojedeme. Každý, kdo se do závodu zapíše, může podpořit svůj kraj. Trasa má 900 m a člověk ji musí co nejrychleji ujet. My to pak vše spočítáme,“ sdělil Volf.

Tento závod v Plzni odstartovali náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí Petr Vanka, předsedkyně kontrolního výboru Plzeňského kraje Eva Trůková, starosta MO Plzeň 6 Michal Hausner a zástupce ředitele regionálního obchodu ČR VLTAVA LABE MEDIA a .s. Jiří Fejt. A role se zhostili se ctí, do jízdy dali vše a za své časy se rozhodně nemuseli stydět. „Je to úplně nezvyklý pohyb, který člověk běžně nedělá. Dostat se od poloviny do cíle už bylo náročnější, protože síly docházejí a člověk cítí svaly. Je to nezvyk a je to hodně těžké, hlavně konec. Děláte úplně jiné pohyb a cítím tak svaly, o kterých jsem ani možná nevěděl, že je mám,“ řekl po jízdě Vanka.

Zdroj: Daniela Loudová

Podobné hodnocení měli i další jezdci, kteří si chtěli handbike vyzkoušet. Rozjeli se v plné síle, ale po chvíli už jim síly docházely.

Příště se mohou těšit na novinku. „Zhruba za čtvrt roku chystáme nový trenažér, kdy půjde o klasické kolo, kdy si člověk bude moci vyzkoušet rozdíl mezi tím jet na handbiku a na kole,“ dodal Volf.