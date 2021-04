„Byl to částečně úkol na didaktiku výtvarky. Měli jsme se podívat shora na mapu a najít nějaký objekt. To bylo vše. Já jsem našla slona. Hledání v mapě mě pohltilo natolik, že jsem se snažila objevit další. Nakonec jsem našla tři,“ popisuje vznik nápadu Macková, která studuje učitelství pro první stupeň na Západočeské univerzitě. Celý projekt pak postupně vznikal tři týdny.

Každá stezka obsahuje popis a mapu příslušné Sloní stezky s vytyčenými základními body v okolí a QR kód. Podél každé stezky je celkem deset takových návodů. Pomocí QR kódu je možné si obrys slona zobrazit v aplikaci Mapy.cz. Když si zapnete stopaře, bude vám obrys slona vznikat přímo pod nohama.

Kudy jít vám mohou napovědět také zlatí a červení sloni, kteří jsou na chodníku, sloupech či přechodu na stezce. Tyto značky jsou vlastně vyplněné obrysy sloní mapy.

„Říkala jsem si, že by bylo fajn, kdyby byla cesta nějak označená. Aby to bylo zábavnější pro děti, které by tak mohly po cestě sloníky hledat,“ dodává Macková.