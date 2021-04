Několikapatrová budova s bytovými i nebytovými prostory by měla na rohu ulic U Trati, Mikulášská a Rejskova vyrůst příští rok.

„Půjde o propojený objekt. V místě bývalého Keramontu by měl vzniknout bytový dům s podzemními garážemi. Vjezd do garáží je naplánován z ulice Rejskova, kde naproti bývalému kinu Eden dříve stávala pekárna,“ vysvětlila Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Na nároží ulic U Trati a Mikulášská by měl být vystavěn dům se sedmi nadzemními podlažími. Budova v Rejskově ulici bude pětipodlažní. „Celý objekt by měl prostorově odpovídat domu, který v místě nad nádražím stával před několika lety,“ dodala Vostracká.

Část domu v ulici U Trati se v září 2018 zřítila v důsledku špatného stavu objektu. V domě nikdo nežil, hasiči z něj tehdy evakuovali jednoho bezdomovce a deset lidí ze sousední ubytovny. Celý objekt musel být následně stržen.