Podle vedoucího odboru vnitřních věcí plzeňského krajského úřadu Jana Nového probíhají volby standardně a úřad nemá hlášený žádný problém. Také Nový potvrdil, že účast v kraji je vysoká. „Někde už je 55 procent, někde i 67. Ve výsledku by mohly dojít až ve třetiny voličů,“ odhaduje.

Komise si pochvalují vysokou účast voličů. Třeba volební komise 1002 na Roudné v Plzni, která spadá pod městskou část 1 (ÚMO 1), zaznamenala dnes dopoledne nadpoloviční účast, přičemž do volebního okrsku spadá přes 850 voličů z části Roudné a Mikulky. „Lidé chodí opravdu hodně. V sobotu o něco méně než v pátek. Hlasy odevzdávají lidé mladí, středního věku, i lidé starší,“ vyjmenovala Miroslava Vejvodová z ÚMO 1 a členka volební komise. Dodala, že během voleb zatím nevznikl žádný problém.

V Losiné na Plzeňsku voliči vhazují do urny dvě obálky. Svůj hlas odevzdávají ve volbách do poslanecké sněmovny a zároveň v místním referendu rozhodují o stavbě betonárky. Účast je v prvním dnu voleb vysoká. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.