„Po převratu v roce 1989 jsem se dostal k zaměstnání lesníka v Bavorsku, kde jsem se seznámil s místním řezbářem, přezdívaným "Svatý", od kterého jsem získal velmi mnoho cenných dovedností a znalostí v řezbářském řemesle a také významnou podporu,“ říká Karel Tittl. Po půl roce opustil práci lesního dělníka a začal se naplno věnovat řezbářství. Na prvních ze svých betlémů spolupracoval ještě se zkušenějšími řezbáři z blízkého či dalekého okolí. Svůj první betlém, zhotovený v roce 1991, věnoval do domova seniorů v Kůsově. Ve svém řemesle je velmi výrazně ovlivněn lidovým uměním Šumavy. Byl mezi prvními, ne-li zcela první, kdo v oblasti jihozápadní Šumavy vzkřísil řezbářské řemeslo a stal se také inspirací pro mnohé další. Jeho řezbářskou dílnu průběžně oslovují farnosti, popřípadě zájmová uskupení s požadavkem na restaurování či zhotovení kopií z již existujících řezbářských děl.

„Je obdivuhodné, co dokáží vytvořit ruce řezbáře pana Tittla a je nádherné vidět dřevěné betlémy z jeho dílny,“ okomentoval za porotu vítěze Jiří Šobr z MONETA Money Bank.

Na Borech začíná výstavba nového zázemí pro cestující a řidiče

Druhé místo vybojovala Adéla Telekiová věnující se ruční výrobě přírodní kosmetiky. Třetí příčku obsadil brašnář Jiří Kříž.

„Jsme český výrobce bariérových lůžkovin pro alergiky s nanovlákny a antivirových šátků, které byly významným faktorem boje s koronavirovou pandemií. Jsme zároveň největší on-line prodejce českých nanotechnologických produktů v České republice, kde prodáváme kromě našich výrobků i výrobky dalších českých nanotechnologických firem,“ říká spoluzakladatel vítězné firmy nanoSPACE Stanislav Jiřinec. V roce 2016 přišla firma na trh i s prvním protiroztočovým povlečením, které kombinovalo bavlněný satén s nanovlákennou membránou. Stali se tak prvním výrobce povlečení na světě, které dokáže nahradit takzvané bariérové povlaky. Aktuálně ji čeká expanze na zahraniční trhy. Zákazníky jsou všichni, kteří se zajímají o své zdraví, ekologii a technologické novinky. Mezi klienty má alergiky, domácí kutily, rodiny s dětmi, ale i ženy, které mají rády kvalitní českou a ekologickou kosmetiku a muže, kteří hledají technologické vychytávky pro zpříjemnění a zjednodušení života.

„Na vítězné firmě se mi líbí inovativní přístup, sázka na nové moderní technologie, kterými pomáhá svým zákazníkům v každodenním životě,“ ohodnotil vítěze Patrik Fejtek, vedoucí divize Volkswagen osobní vozy ve společnosti Porsche Česká republika.

Druhé místo v hodnocení odborné poroty získala společnost Kolowratovy sady, která se věnuje ovocnářství a výrobě moštu, limonád, cideru, medu a medoviny. Bronzovým umístěním se může pyšnit společnost s projekty na podporu udržitelného rozvoje ORRO GROUP.

V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která v každém kraji oceňuje živnostníky, kteří dokázali překonat nejrůznější nástrahy podnikání, a přeci to nevzdali, zvítězil a toto ocenění v Plzni získal rovněž řezbář Karel Tittl.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2022 a MONETA Živnostník roku 2022 se uskuteční 8. prosince na pražském Žofíně.

Koronavir podle hygieniků sílí. Pacientů v nemocnicích však nepřibývá

„Aktuálně zažíváme velmi turbulentní období, které na nás klade mimořádné nároky. Týká se to všech oborů činností a všech, malých, středních i velkých podniků a živnostníků. Proto je jejich podpora ještě důležitější než jindy a my jsme velmi rádi za to, že můžeme být partnery soutěže, která pomáhá rozvoji podnikání ve všech koutech republiky. I my se na všech svých projektech snažíme využívat v nejvyšší možné míře spolupráce s místními dodavateli, a podporovat tak střední podnikání a živnostníky v celé České republice,“ sdělila vedoucí útvaru komunikace a marketingu Skupiny VINCI Construction CS, Iveta Štočková.

IBM Firma roku 2022 Plzeňského kraje:

1. nanoSPACE s.r.o. – vývoj a výroba nanovlákenných produktů (Domažlice) 2. Kolowratovy sady s.r.o. – ovocnářství a výroba moštu, limonád, cideru, medu a medoviny (Přimda)

3. ORRO GROUP a.s. – projekty na podporu udržitelného rozvoje (Plzeň)

MONETA Živnostník roku 2022 Plzeňského kraje:

1. Karel Tittl – řezbář (Velhartice)

2. Adéla Telekiová – ruční výroba přírodní kosmetiky (Plzeň)

3. Jiří Kříž – brašnář (Tlučná)

MONETA Živnostník roku Srdcař 2022 Plzeňského kraje:

Karel Tittl – řezbář (Velhartice)