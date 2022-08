O třetinu méně návštěvníků než v době před covidem, tedy v roce 2019, zatím odhaduje Jan Rosendorfský, kastelán zámku v Horšovském Týně na Domažlicku. „Nemohu říci, že bychom na tom byli velmi špatně, ale je znát, že lidé si v dnešní době návštěvu památky odpustí,“ okomentoval kastelán s tím, že vstupné letos lehce podražilo. „Muselo se do něj promítnout zdražení energií. Na zálohách za elektřinu letos měsíčně platíme o 120 procent více než v předchozím roce. Nicméně zhruba hodinová prohlídka zámku vyjde dospělého na 180 korun,“ řekl Deníku Jan Rosendorfský. Poznamenal také, že časy, kdy lidé na zámek přijeli a zaplatili si třeba tři prohlídkové okruhy, jsou dávno pryč. „Čekali jsme, že se situace po covidu normalizuje, bohužel se tak zatím nestalo.“

Zámek v Horšovském Týně přitom patří k nejvíce zpřístupněným památkovým objektům v České republice. Na návštěvníky tam čeká hned pět prohlídkových okruhů, během kterých poznají nejen zámek a hrad, ale také zámeckou kuchyni či purkrabství.

Méně turistů během letošní sezony zaznamenali také na šumavském hradě Kašperk. Hlavní průvodkyně Jana Sázavská ale připomněla, že se nejedná o dramatický pokles.

Návštěvníky přilákala výstava

Kastelán zámku Kozel na Plzeňsku Jan Polívka informoval, že červnová a červencová návštěvnost byla srovnatelná s loňským rokem. Čísla z roku 2019 však zřejmě nepřekoná. „Musím říci, že zhruba třetina letošních návštěvníků tvoří ti lidé, kteří na Kozel přišli na výstavu Draci a drakobijci. Ukazuje se tedy, že část lidí upřednostňuje výstavy před prohlídkou historických interiérů,“ sdělil kastelán Polívka. Podle něj mají v posledních letech sestupný trend také školní zájezdy. „Ty tvořily větší část návštěvnosti v květnu a červnu. Zřejmě je to dané změnou priorit škol, které spíše vyhledávají interaktivní zábavu a vyrážejí třeba do plzeňské Techmanie. Na to jsme však zatím nenašli adekvátní odpověď,“ vysvětlil Polívka.

Zhruba stejnou návštěvnost jako v letech před pandemií zaznamenávají letos na hradě Velhartice na Šumavě, avšak o pár tisíc nižší než v roce 2020 a 2021. „Tím, že jsme z větší části zřícenina, pro nás v covidu neplatila tak přísná opatření jako třeba na zámcích a dalších památkách. Navíc cestování do zahraničí bylo tehdy omezené a tak k nám zavítalo mnoho lidí. Také nejsme cílovou destinací pro zahraniční turisty, takže ani to nás během covidu příliš neovlivnilo,“ uvedla za hrad Anděla Mejstříková s tím, že i ve Velharticích museli kvůli vysokým cenám za energie přidražit vstupné plošně o 30 korun.